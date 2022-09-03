انضمام 171 ابتكاراً جديداً لجمارك دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت نتائج دوري الابتكار الذي ينظمه مركز الابتكار في جمارك دبي تحقيق قفزة كبيرة في عدد المبتكرين في مختلف القطاعات والإدارات والمراكز الجمركية، حيث ارتفع عدد الابتكارات المؤسسية الجديدة إلى أكثر من 171 ابتكاراً مؤسسياً، من ضمنها 19 ابتكاراً فائزاً على مستوى الفرق و3 ابتكارات جديدة فائزة على مستوى الدائرة وبطل واحد لدوري الابتكار تم تتويجه في نهاية المسابقة، حيث تم تكريم الفائزين جميعاً في ختام فعاليات جمارك دبي في شهر الإمارات تبتكر.

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي: عززت نتائج دوري الابتكار سعادة الموظفين أصحاب الابتكارات الجديدة، نتيجة انضمامهم عملياً إلى نادي المبتكرين في الدائرة، حيث يتم تصنيف المبتكرين حسب معايير محددة لكل ابتكار تؤهل المبتكر لدخول نادي المبتكرين، وقد وضعنا 8 مراحل متتابعة لدوري الابتكار تكفل تحقيق أهدافه بتطوير ونشر روح الابتكار لدى الموظفين بطريقة منهجية ومدروسة.

وأضاف: طبقنا خطة وبرنامجاً زمنياً دقيقاً لتنفيذ كافة مراحل دوري الابتكار والتي شملت تنظيم 24 ورشة تعريفية قدمت للإدارات والمراكز الجمركية افتراضياً عبر الاتصال المرئي بحضور المديرين والمسؤولين، وتم حصر التحديات خلال دوري الابتكار في مختبرات متخصصة بالابتكار، حيث تنتقل المسابقة في تطوير الابتكارات من (دوري الإدارات) لتنظم على مستوى (دوري القطاعات) وصولاً إلى إقامة نهائيات دوري الابتكار على مستوى الدائرة.

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