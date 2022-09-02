الإمارات ثالث أفضل وجهة للمقيمين الأمريكيين

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً على قائمة أفضل وجهات العالم للعيش للمقيمين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصنيف نشره موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، نقلاً عن استبيان أجرته شركة «أبورك»، وهي منصة أمريكية للعمل للحُر.

واستندت «أبورك» في تصنيفها لأفضل دول العالم للأمريكيين الراغبين في العيش والعمل خارج بلدهم الأم، إلى عدة معايير موضوعية. ومن أهم هذه المعايير ارتفاع مستوى المعيشة وتوافر مساكن بأسعار مناسبة.

وأفادت «أبورك» في التقرير المُرفق بنتائج الاستبيان بأن الإمارات تُعد واحدة من أسرع دول العالم في النمو والتطور، كما تتمتع ببيئة صديقة للأعمال التجارية، ما جعلها ملائمة للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة قطاع العقارات.

وأضافت أن دبي، وهي واحدة من أشهر مُدُن الإمارات، قد أعلنت في يوليو الماضي عن قانون جديد لتحفيز النمو العقاري، حيث يُتيح مميزات لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بُغية تعزيز مكانة دبي والإمارات بصفة عامة على خارطة الاستثمار العقاري العالمية.

وذكر التقرير أن متوسط كُلفة الشقة المكونة من غرفتي نوم وصالة في الإمارات يبلغ 162.906.61 دولار.

وكان المركز الأول في التصنيف من نصيب ايرلندا، فيما جاءت تركيا في المركز الثاني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز