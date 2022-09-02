«عزيزي» تطلق مشروعاً جديداً في دبي وتسلم 1798 وحدة ضمن 8 مبانٍ

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع جديد في دبي، كما أعلنت عن تسليم 7 مبانٍ تضم 1164 وحدة ضمن المرحلة الأولى من ريفيرا، في مدينة محمد بن راشد، بالإضافة إلى 634 وحدة في مشروع «كريك فيوز 1» في مدينة دبي الطبية، كما تستعد الشركة لعمليات التسليم القادمة خلال العام 2022، والتي تشتمل على ما مجموعه 8895 وحدة عبر 42 مشروعاً.

ويعتبر مشروع ريفيرا وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 71 مبنى متوسطة الارتفاع توفر مجتمعة ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها، ويقع في وسط كافة مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

ويضم المشروع أيضاً بحيرة كريستالية صالحة للسباحة بطول 2.7 كيلومتر، وسيتم إكمالها في موعد أقرب من المتوقع، وتغطي مساحة تزيد على 130,026 متراً مربعاً، وستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها.

ويجمع «كريك فيوز 1» بإطلالة مميزة بين دبي القديمة والجديدة، ليعكس انتقالها الرائع من الماضي التقليدي المتميز إلى المستقبل المعاصر بعد إعادة رسم معالمه.

وصُمم هذا المشروع ليوفر الرفاهية العصرية في أفضل حالاتها للمقيمين فيه، حيث يضم نادياً صحياً متكاملاً يشتمل على مسبح وصالة رياضية مجهزة تماماً، إضافة إلى غرف الساونا والبخار، ومساحة خارجية هادئة لممارسة رياضة اليوغا. كما يضم 33341 قدماً مربعاً من مساحات التجزئة الفاخرة.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع «ريفيرا ريف» الذي يمثل المرحلة الرابعة الأكثر فخامة من مشروع ريفيرا في قلب مدينة محمد بن راشد، ويتألف المشروع من 24 مبنى فائقة الفخامة، ويشتمل على 5061 وحدة، تضم أكثر من 2,600 استوديو، و1579 شقة من غرفة واحدة و876 شقة من غرفتين.

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