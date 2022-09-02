فلل فاخرة في دبي بعلامة «العنوان» الفندقية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت إعمار أول فلل تحمل علامة «العنوان» للمنتجعات والفنادق بمشروع جديد باسم فلل «العنوان هيلكرست» ضمن مجمع «دبي هيلز استيت» السكني، والمتوقع تسليم المشروع يونيو 2026، وهو أوّل مشروع من نوعه من قبل العنوان للفنادق والمنتجعات، عبارة عن مجموعة من الفلل الفاخرة تمتاز بموقعها وسط الخضرة والمناظر الطبيعية، على بُعد خطوات من «دبي هيلز بارك».

ويضم المجمع 138 فيلا ويتميز المجمع بمساحات مائية وحدائق مع خدمات «كونسيرج» فندقية والعديد من المرافق الترفيهية والرياضية.

وتتكون الفلل من 5 غرف مع 3 مواقف للسيارات وتتوزع على نمطين الأول بتصميم معاصر والآخر كلاسيكي ويبلغ عدد الفلل الكلاسيكية 51 فيلا بمساحات من 6986 قدماً مربعاً لغاية 8997 قدم مربع، وتبلغ مساحة البناء 9918 قدماً مربعاً، فيما تبدأ أسعارها من 21.6 مليون حتى24.7 مليون درهم.

أما الفلل فيبلغ عددها 87 فيلا بمساحات من 6983 قدماً مربعاً لغاية 10805 أقدام مربعة، فيما تبلغ مساحة البناء 10372 قدماً مربعاً بأسعارمن 21.9 مليوناً حتى 25.5 مليون درهم ويصل متوسط سعر المقدم لفلل هليكرست العنوان نحو 2335 درهماً للقدم المربع.

ويضم جدول الدفعات 8 دفعات تبلغ كل منها 10 % من قيمة الوحدة ومن ثم تسديد الـ20 % المتبقية عند التسليم.

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