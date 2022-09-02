23 ألف حساب جديد في «دبي المالي» بنمو 264 %

المصدر: أبوظبي- وام

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أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 23 ألفاً و35 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث يشجع تنوع الخيارات على تدفق الاستثمارات المؤسسية ومن الأفراد من داخل الدولة ومن أنحاء العالم.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 264% خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بـ 6331 حسابا جديدا في الثمانية أشهر الأولي من العام الماضي 2021.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أضافت الشركات 2484 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و2349 حساباً في يوليو 2850 حسابا في يونيو، و2468 حسابا في مايو، و4258 حسابا في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حسابا في فبراير، و995 حسابا في يناير.

واستحوذ "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 3800 خلال 8 أشهر، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بواقع 3176 حساباً، ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 3091 حساباً وأبوظبي التجاري للأوراق المالية 1472 حساباً، يليه "المشرق للأوراق المالية" 1319 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 26 شركة، أكثر من 1.64 مليون صفقة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، على عدد 46.49 مليار سهم، بقيمة 111.3 مليار درهم.

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