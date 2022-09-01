4 ملايين دولار أرباح «كابيتال للاستثمارات» بنمو 45% في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثمارية لمجموعة كابيتال بنك، والتي تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة في كل من الأردن ومركز دبي المالي العالمي، أن صافي أرباحها قد ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 45% لتصل إلى قرابة 4 ملايين دولار أمريكي. وأظهرت البيانات أن إيرادات الشركة في الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 7.6 ملايين دولار وارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى 563 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو 32.2%.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال للاستثمارات - مروان حداد عن فخره بتحقيق المجموعة لهذه النتائج المالية المتميزة رغم الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها جميع دول العالم دون استثناء، لافتاً إلى أن الأداء الإيجابي الذي حققته «كابيتال للاستثمارات»، التي تدير أصولاً بقيمة 563 مليون دولار أمريكي حول العالم، قد عزز من ريادتها في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة، من إدارة الأصول والوساطة إلى الاستشارات المالية للشركات.

وأكد حداد، أن كابيتال للاستثمارات ستعمل خلال النصف الثاني من العام الجاري على توسيع منتجاتها في إدارة الثروات والأسواق الإقليمية لفتح آفاق جديدة للخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الأصول من خلال مركز دبي المالي العالمي والعمل كمدير أصول خارجي لمؤسسات مصرفية سويسرية مختارة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات (الأردن) – بشار العمد بدوره على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية للشركة لإتاحة خدماتها الاستثمارية لشريحة أوسع من العملاء والشركاء. حيث تقدم الشركة حالياً منصتين واحدة لتداول الأسهم وحقوق البيع والشراء، والثانية لتداول العملات وعقود الفروق السعرية.

وأضاف العمد إن الشركة بدأت خلال العام من توفير إمكانية الاستثمار بصناديق الاستثمار المشترك والسندات لصغار المستثمرين، ومباشرة من خلال تطبيقاتها الرقمية.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة كابيتال للاستثمارات قد تأسست في الأردن في العام 2006، ولها تواجد واسع النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعمل الشركة على تشكيل قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والارتقاء به. ولكن جذور هذه الشركة تعود إلى العام 1995 وهو العام الذي تأسس فيه كابيتال بنك، ومع قيام إدارة البنك بتوسعة عملياته وتعميق خبرته، أدركوا الحاجة إلى وجود ذراع استثمارية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.

واليوم، تفتخر كابيتال للاستثمارات بفريق يضم أكثر من 40 مستشاراً مالياً من أصحاب الخبرة الكبيرة، والمختصين المنتشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكاتب في كل من الأردن والإمارات والعراق. وبوجود سجل حافل من المعاملات الناجحة والرؤى التي لا تضاهى في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الرئيسية، تواصل كابيتال للاستثمارات تقديم حلول مالية مبتكرة وفريدة من نوعها لجميع أنواع الأنشطة التجارية.

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