«الإمارات دبي الوطني» يطلق حملة لعملاء تصريف العملات الأجنبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق حملة كبرى مخصصة لعملاء تصريف العملات الأجنبية، تتيح لهم فرصة الفوز بأكثر من 9000 جائزة.

وفي إطار الحملة التي تتواصل لمدة ثلاثة أشهر، من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 نوفمبر 2022، ستُتاح الفرصة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الذين يقومون بأي معاملة لتصريف العملات الأجنبية، عبر تحويلات خدمة «DirectRemit»، وتحويل العملات والتحويلات المالية، بالفوز بـ 100 جائزة يومية تصل قيمة كل منها إلى 500 درهم، و100 جائزة شهرية تصل قيمة كل منها 50 ألف درهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى عميل واحد للخدمات المصرفية للأفراد وعميل واحد للخدمات المصرفية للشركات بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ مليون درهم إماراتي لكل من العميلين.

وقال سوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: لا نزال نشهد ازدياد إقبال المستهلكين على الوصول اللاتلامسي وعلى مدار الساعة للخدمات المصرفية والمدفوعات عبر القنوات الرقمية، وهو اتجاه اكتسب شعبية واسعة خلال جائحة «كوفيد19».

وأضاف: يوفّر البنك باقة من المنتجات المخصصة لدعم العملاء في احتياجاتهم من خدمات تصريف العملات الأجنبية، ومنها قنواتنا الرقمية، التي تشمل تطبيق الهاتف المتحرك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصة «بيزنس أونلاين» لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، والتي تضمن للعملاء المرونة والراحة لإجراء المعاملات المصرفية المختلفة في أي وقت. وتوخياً لدعم عملائنا وتشجيعهم، فقد قمنا الآن بإطلاق حملة كبرى تتيح لهم فرص الفوز بجوائز قيّمة ومجزية، أثناء إجراء تعاملات تصريف العملات الأجنبية سواء للأفراد أو الشركات.

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