مصرف عجمان يطلق بطاقة لتعزيز الشمول المالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف عجمان، بالتعاون مع «ماستركارد» عن إطلاق بطاقة «تاتش كارد» القابلة للتمييز باللمس، وهي بطاقة الدفع الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تسمح للمكفوفين وضعاف البصر من التمييز بين الأنواع المختلفة لبطاقاتهم وإجراء عمليات الدفع بكل راحة وسهولة.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الطرفين بدورهما الرائد في تعزيز الشمول المالي والرقمي من خلال هذه المبادرة الجديدة الرامية إلى تعزيز نطاق الوصول للاقتصاد الرقمي من قبل كافة فئات المستخدمين.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: إن تعزيز الاندماج وإتاحة استخدام الحلول الرقمية لكافة أفراد المجتمع يشكل جزءاً أساسياً من نهج وفكر مؤسستنا ويأخذ حيزاً واسعاً من الدور الذي يؤديه مصرف عجمان حيال مسؤولياته المجتمعية.

ونحن نؤمن بأن الابتكار هو مصدر قوة تغير عالمنا نحو الأفضل. إننا فخورون بهذه الشراكة مع ماستركارد لنحظى بفرصة أن نكون أول من يقدم ويدعم نشر هذه الطريقة المبتكرة التي ستساعدنا حتماً على تلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع.

نحن نهتم لراحة عملائنا ونسعى لتوفير أنسب الحلول التي تبدد الصعوبات التي قد يواجهونها، وغالباً ما تكون عملية تمييز واستخدام البطاقة الصحيحة أمراً صعباً بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل بصرية.

لذا تأتي بطاقة الدفع القابلة للتمييز باللمس حلاً مثالياً لهؤلاء الأشخاص ولكافة العملاء الآخرين باعتبارها تمكن مستخدم البطاقة من تمييزها بسهولة عن طريق لمس الأجزاء المقتطعة بأحد الأشكال الثلاثة المحددة من الطرف الجانبي للبطاقة.

من جانبه، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لدينا إيمان راسخ بأنه لا ينبغي ترك أي شخص متأخراً عن الركب في سعينا لبناء مستقبل رقمي. وبفضل الإمكانات التي يوفرها الابتكار، فإننا نقود جهود الشمول المالي وإتاحة الخدمات الرقمية لفئات أوسع وما يمكننا من ربط الجميع بالاقتصاد الرقمي للاستفادة من مزاياه.

إن الجهات السباقة إلى الابتكارات هي من تقود تغيير العالم ليكون مكاناً أفضل، ونحن سعداء بهذا التعاون مع مصرف عجمان لتقديم حلول فريدة مصممة خصيصاً لتسهيل الأعمال اليومية للمكفوفين وضعاف البصر في الإمارات.

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