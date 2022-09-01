إطلاق مؤشر مرجعي جديد لـ «سوق نمو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية عن تطوير مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو «فادجمي»، وهو مؤشر مرجعي جديد مخصص لرصد أداء «سوق نمو»، منصة السوق الثاني التي تم إطلاقها بهوية تجارية جديدة أخيراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويُعرف المؤشر الجديد الذي تم إطلاقه أمس تحت اسم «فادجمي»، ليشمل الشركات المؤهلة المدرجة في سوق نمو، ويتيح للمستثمرين إمكانية تتبع أداء «سوق نمو» الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات المتنامية التي بدأت رحلتها في الأسواق المالية.

شراكة

يأتي إطلاق المؤشر الجديد «فادجمي» في إطار الشراكة الناجحة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، والتي أثمرت عن إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 «فاداكس 15» في مارس، وهو مؤشر مرجعي يضم الشركات الخمس عشرة الأكبر والأكثر سيولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع إطلاق المزيد من المؤشرات ذات العلامة التجارية المشتركة ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة.

تم الكشف عن «سوق نمو» في وقت سابق من هذا العام باعتباره الهوية التجارية الجديدة لمنصة «السوق الثاني»، وهو منصة تداول أساسية تربط المستثمرين بالشركات الخاصة في قطاعات متنوعة مثل الرياضة والنقل وتجارة الجملة والرعاية الصحية.

وتعد الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي ضمن استراتيجية السوق الطموحة لتزويد مستثمريه بمؤشرات مرجعية عالمية المستوى، إلى جانب توسيع نطاق الحلول والخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن بينها طرح سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية للأسهم المفردة خلال الربع الأخير من عام 2021 والعقود المستقبلية لمؤشر «فاداكس 15» في يونيو من هذا العام.

التزام

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يعكس إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو «فادجمي» التزامنا بتزويد المستثمرين في السوق بمؤشرات مرجعية جديدة تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، خصوصاً مع تزايد أعداد المستثمرين العالميين المسجلين في السوق.

وسيسمح المؤشر الجديد للمستثمرين بتتبع الفرص العديدة في سوق نمو واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تمكنهم من إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل. وتشكل شراكتنا مع «فوتسي راسل» إحدى الركائز المهمة لاستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز السيولة ودعم نمو القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين.

من جانبه، قال آرني ستال، الرئيس التنفيذي لشركة «فوتسي راسل»: يشكل إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي - سوق نمو إنجازاً مهماً جديداً لشراكتنا الاستراتيجية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التي توظف خبرات «فوتسي راسل» العالمية الواسعة لتوفير أفضل مؤشرات الأسهم المرجعية لأحد أسرع الأسواق المالية نمواً في المنطقة.

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