10.9 مليارات أرباحاً نصفية لشركات الطاقة والمرافق

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت أرباح شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 34.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما زادت الإيرادات بنسبة 24.8% بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لخمس شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى 10.907 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.108 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.

وزادت إيرادات الشركات الخمس على أساس سنوي بنسبة 24.8% من 46.94 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 58.58 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 11.64 مليار درهم، بينما زاد إجمالي أصول «موجودات» الشركات الخمس من 391.77 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، إلى 399.36 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تقارب 7.6 مليارات درهم خلال 6 أشهر.

ديوا

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في الصدارة مع بلوغ صافي الدخل 4.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز.

وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، فيما وصلت أصول الشركة إلى 178.69 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

وارتفعت الأرباح الصافية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى 3.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 2.48 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 15% من 10.53 مليارات درهم إلى 12.08 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب.

وارتفعت أصول الشركة من 169.44 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 176.34 مليار درهم في نهاية يونيو بزيادة قدرها 6.89 مليارات درهم خلال 6 أشهر.

أدنوك

ونجحت «أدنوك للتوزيع» في تحقيق نتائج قوية عن النصف الأول من 2022، حيث سجّلت صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم (425 مليون دولار)، ونما حجم إجمالي مبيعات الوقود على أساس سنوي بنسبة 9%، فيما زاد حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27%، في حين وصل إجمالي حجم الأصول إلى 15.35 مليار درهم (4.2 مليارات دولار) بنهاية يونيو الماضي مرتفعة من 13.77 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) في نهاية ديسمبر 2021.

وسجلت «أدنوك للحفر» نمواً قوياً في صافي أرباحها عن النصف الأول من العام بنسبة 34% لتصل إلى 1.39 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 4.66 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجُهود الشركة المتواصلة لتمكين مجموعة «أدنوك» من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية.

وارتفع صافي أرباح «دانة غاز» بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 407 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح معدلة بقيمة 225 مليون درهم حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول 2021 بعد استثناء قيد مخصصات انخفاض قيمة الأصول الذي تم عكسه في النصف الأول 2021، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 31% لتصل إلى 1.041 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 9.79 مليارات درهم.

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