6 تريليونات تحويلات عبر بنوك الإمارات في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية لأكثر من 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 26.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها 4.748 تريليونات درهم منفذة خلال الأشهر الستة الأولى من 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، بواقع 3.627 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و2.383 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال النصف الأول بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات مايو إلى 884.54 مليار درهم، و1.082 تريليون درهم في أبريل و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم لتحويلات يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 607.12 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بارتفاع 13.2% مقارنة بـ 536.05 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.1% ليصل إلى 10.886 ملايين شيك مقارنة بنحو 10.659 ملايين شيك في الأشهر الستة الأولى من 2021.

وحاز يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بواقع 116.6 ملياراً، ثم مارس بواقع 108.03 مليارات درهم، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.69 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل و100.96 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 97.351 مليار درهم، وتضمنت 97.348 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و3.257 ملايين درهم بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى 103.63 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وشملت 103.6 مليارات درهم سحوبات بالعملات الورقية و27.19 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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