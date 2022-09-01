اقتصادية رأس الخيمة تمدد العمل بنظام الدرهم الإلكتروني

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تمديد إيقاف نظام العمل بالدرهم بناءً على تعليمات وزارة المالية وذلك بحسب التواريخ التالية، حيث ستكون آخر عملية دفع باستخدام الخصم المباشر في 7 سبتمبر الجاري، وآخر عملية دفع باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني أو تطبيق الدرهم الإلكتروني «مباشر» أو المعاملات بغير الدرهم الإلكتروني في 15 سبتمبر الجاري، كما سيتم الإيقاف النهائي لنظام الدرهم الإلكتروني بصورة رسمية في 22 سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة المالية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أول من أمس، إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني في سداد رسوم خدماتها بتاريخ 9 سبتمبر 2022، وعليه يرجى من كل المتعاملين استخدام وسائل الدفع البديلة المعتمدة في الدولة.

وأكدت الوزارة خلال شهر مارس الماضي، أن الجهات الحكومية الاتحادية ستتوقف تدريجياً وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها، وأتاحت أخيراً إمكانية تسديد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة والمعتمدة في الدولة، كاستجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة، حيث سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة.

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