شرطة دبي تنظم ورشة عمل للشركات السياحية حول الحوادث المرورية

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، ورشة عمل للشركات السياحية حول الحوادث المرورية، وذلك بالتعاون مع مخفر شرطة لهباب، وبحضور المقدم محمد راشد، مدير المخفر، وممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعدد من الضباط والأفراد، في قاعة البحث والتطوير بشرطة دبي.

وأكد العميد الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على تعزيز التعاون والعلاقات مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى عمليات تكاملية بين الجهات المختلفة لتحقيق استراتيجية الدولة في ترسيخ الأمن والسعادة، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، عبر منظومة عمل ممنهجة ترتكز على التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير مستوى الخدمات.

توعية

وبدوره، قال العميد خلفان الجلاف إن إدارة الشرطة السياحية تستهدف سنوياً، بالتعاون مع شركائها، توعية موظفي الشركات السياحية على مستوى إمارة دبي، بسبل تقديم المساعدة للسياح وزوار الإمارة، وإرشادهم لكيفية استخدام خدمات شرطة دبي الذكية، وهو ما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة.

وقدم النقيب أحمد المهيري، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية، شرحاً لمديري ومسؤولي 15 شركة سياحية، حول برامج شرطة دبي وكيفية استخدامها لتعزيز سمعة إمارة دبي الرائدة في السياحة. وانضم إلى الورشة أكثر من 40 مديراً ومسؤولاً عن تلك الشركات.

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