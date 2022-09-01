«صيف دبي» يطلق عروضه النهائية بتخفيضات استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مراكز التسوق والمحلات التجارية في دبي تكثيف حملاتها الترويجية مع قرب ختام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، لا تزال هناك فرصة أخيرة أمام المتسوقين للاستفادة من التخفيضات النهائية، والتي تصل حتى 90 % على العديد من المنتجات التي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية الرائدة.

وتتسابق المتاجر المشاركة في فعاليات مفاجآت صيف دبي خلال الفترة من 2 حتى 4 سبتمبر على تقديم باقة من الجوائز والتخفيضات المذهلة على الأزياء، والمفروشات المنزلية والخارجية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والبصريات، والإلكترونيات، كما تشمل التخفيضات المتاجر الكبرى ومحال السوبر ماركت، وأيضاً مراكز التسوق في أنحاء المدينة.

الملابس والأزياء

وأعلنت مجموعة كبيرة من العلامات التجارية للملابس الجاهزة عن تخفيضات مغرية على حيث تصل التخفيضات إلى 90 % على مجموعات مختارة من «غانت» و«بيور كريستال» و«سيليو» و«أو في إس» و«ردتاغ»، بالإضافة إلى تخفيضات بين 70 حتى 75 % على مجموعات مختارة في كل من «آيزون» و«اليساندرو ديل اكوا» و«بالمان» و«موسكينو» كما يمكن للمتسوقين شراء ملابس السهرة الفاخرة من «سيمفوني» في دبي مول، وكذلك الحصول على تخفيضات من 30 حتى 60 % على مجموعات مختارة في المتجر.

وفي «أمريكان إيجل أوتفترز» و«ايروبوستال» و«جاكادي» يمكن للمتسوقين الحصول على تخفيضات حصرية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، وتجديد ملابس الصغار مع منتجات مختارة بتخفيضات بنسبة 50 % مقارنة بالسعر الأصلي وفي «جيوردانو» يحصل المتسوقون على القطعة الثانية مجاناً عند شراء قطعة واحدة، أو القطعة الثالثة مجاناً عند شراء قطعتين.

توجهوا إلى «ليفايز» للاستمتاع بعروض تصل حتى 40 %.

وفي «سبلاش» يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل حتى 70 % بالإضافة إلى قسيمة هدايا بقيمة 50 درهماً عند إنفاق 200 درهم كما يمكن الحصول على تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 و70 % على منتجات مختارة من «ماكس» هذا الصيف.

الأحذية والإكسسوارات

ويقدم متجر «لوفيزا» المشهور بإكسسواراته ومجوهراته المذهلة، منتجات مختارة بنصف السعر، بالإضافة إلى هدية خاصة للمتسوقين، والعرض متاح في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء المدينة. احصلوا على تخفيضات من 30 حتى 70 % في «اكسسورايز» و«أنجلز من اكسسورايز» في مول الإمارات، ودبي مارينا مول، وسيتي سنتر مردف.

ومن ناحيته يقدم متجر «دايشمن» للأحذية والإكسسوارات تخفيضات مذهلة بنسبة 50 حتى 75 بالمئة على مجموعات مختارة بفروعه في دبي هيلز مول وابن بطوطة مول، بينما يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات بين 25 و50 % على منتجات مختارة في «إيكو» و«بيركنشتوك» كما يمكن الحصول على تخفيضات تصل حتى 50 % على منتجات مختارة من «ستيف مادن».

وسيتمكن المتسوقون من التمتع بتخفيضات 40 % على منتجات مختارة من العلامات التجارية الشهيرة للأحذية مثل «ألدو» و«كول ات سبرنج» و«هش بابيز»، و«كروكس» و«ناين وست» بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 25 حتى 75 % لدى «جلوبال فيت» في دبي مول، و«أنطونيو» في سيتي سنتر مردف، و«فالنسيا شوز» وفي «براند بازار» تخفيضات بنسبة 25 حتى 70 % على منتجات مختارة، بينما يقدم «كول هان» تخفيضات بنسبة 30 % على كافة البضائع.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عرض شراء قطعة واحدة والثانية مجاناً في متاجر «بايليس» في سيتي سنتر مردف، ودبي مول، وابن بطوطة مول، أو تخفيضات تصل حتى 70 بالمئة لدى متاجر «شو مارت» المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وأيضاً هناك عروض رائعة على أحذية «سكيتشرز» للكبار والصغار.

الذهب والمجوهرات

وتقدم متاجر «داماس» المشاركة قسيمة هدايا مجانية بقيمة 300 درهم عند كل عملية شراء ألماس بقيمة 3000 درهم كما يمكنكم الحصول على تخفيضات بنسبة 75 % على منتجات مختارة من «بريما جولد» و«بريما دايموند» ويمكن الاستفادة من تخفيضات تصل حتى 50 % في الفروع المشاركة من «ريفولي» و«جس وبوتيك جي سي» و«1915 صديقي وأولاده» و«بيت الساعات» و«الفطيم للساعات والمجوهرات» كما يمكن للمتسوقين شراء أيضاً مجوهرات مصممة حسب الطلب في متاجر «باندورا» ودفع 515 درهماً فقط مقابل كل عملية شراء بقيمة 640 درهماً.

الأطفال والعناية بالطفل

وسيتمكن الصغار من الاستمتاع بتخفيضات بين 25 و70 % لدى «محل الأطفال» أو بنسبة 50 حتى 70 % لدى «أوكايدي» ويقدم «بيتيت باتو» كل ما يحتاجه الصغار بتخفيضات تتراوح بين 30 و60 %، وقد حدد «ذا تشيلدرنز بليس» مجموعات مختارة عليها تخفيضات تصل حتى 50 بالمئة.

وهناك أزياء رائعة للصغار في «مونسون تشيلدرن» و«ماماز أند باباز» مع تخفيضات بنسبة 30 حتى 70 بالمئة. وفي «كليرز» يحصل المتسوقون على قطعتين مجانيتين عند شراء قطعتين من المجوهرات والإكسسوارات المختارة.

وهناك فرصة كبيرة لعشاق العطور ومستحضرات التجميل لتجديد مجموعة المكياج أو اقتناء عطر جديد يتماشى مع الأجواء الصيفية المنعشة، حيث يمكن الحصول على تخفيضات بنسبة 40 % في متاجر «ماك» وكذلك بنسبة تتراوح بين 30 و75 % في «كيكو ميلانو» وعند شرائكم منتجين من مجموعات «واتسونز» للتجميل أو مجموعات «نيكس» للعناية بالبشرة تحصلون على أحد هذه المنتجات مجاناً.

وفي «مكياجي» يمكن للمتسوقين الاستفادة من عضوية مجانية والاستمتاع بتخفيضات بنسبة 20 % على أول عملية شراء، بينما يقدم «في للعطور» تخفيضات استثنائية من 25 حتى 90 % على منتجات مختارة.

مستلزمات المنزل

وسيستمتع الزوار بتخفيضات حتى 90 % في «حول الإمارات» لتجديد ديكورات منازلكم، وخيارات متنوعة أخرى لدى «هومز آر أس» مع تخفيضات شاملة بنسبة 30 حتى 90 % في المتاجر كما يمكن للمتسوقين اقتناء أدوات ومستلزمات مطبخ رائعة وبأسعار معقولة في «سيمبلي كيتشن» وأيضاً الاستمتاع بتخفيضات بين 25 و90 %، علاوة على العروض المتنوعة الأخرى.

كما سيمكنهم الاستمتاع بالمجموعات الجميلة من «بلومينغديلز هوم» مع تخفيضات بين 30 حتى 70 % في دبي مول والتعرف عناصر التصميم الداخلي الفريدة في «دويل» بتخفيضات 25 حتى 90 % وكذلك العروض المتنوعة الأخرى أو تسوقوا في «ذا ون» واستمتعوا بتخفيضات بين 25 و75 %، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية بنسبة 10 % على أسعار البيع القائمة الحالية وستقدم «إيس» مجموعة من التخفيضات بين 25 % وصولاً إلى 75 %، بينما يقدم متجر «ايكيا» تخفيضات 25 % على مجموعات مختارة.

الإلكترونيات

وتقدم «سامسونج» مجموعة من العروض الشاملة على الإلكترونيات تتراوح نسبة التخفيضات بها ما بين 25 و75 % في مول الإمارات وبرجمان وسيتي سنتر ديرة كما تقدم «جمبو للإلكترونيات» تخفيضات 25 % على منتجات مختارة في دبي هيلز مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي مول.

ويقدم «هارمن هاوس» للمتسوقين هدية عند الشراء، بينما يخصص متجر «إيروس» المزيد من العروض والباقات الخاصة على منتجاته في مراكز التسوق المشاركة في أنحاء دبي.

البصريات

وتقدم متاجر البصريات تخفيضات حتى 90 % على بضائع مختارة لدى «اوبتي فيجن» و«صن فيجن» و«كريستال فيجن أوبتيكال» و«نظارات اتحاد فيجن» و«تراي فيجن» و«دبي أوبتيكال» بالإضافة إلى تخفيضات تصل حتى 50 % في «نظارات يتيم» و«أوكيالي أوبتكس».

ويمكن للمتسوقين شراء نظارة من بين مجموعات مختارة لدى المتاجر المشاركة من «فجن اكسبرس» و«سولاريس» والحصول على الثانية بنصف السعر، كما يمكن شراء 3 نظارات والحصول على واحدة مجاناً من مجموعات أخرى محددة، أو ترقية مجانية للعدسات «اس في آر اكس» و«فاريلوكس» كما سيمكنهم شراء نظارة من بين مجموعات مختارة لدى متاجر «أوبتكس 2020» في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة والحصول على الثانية مجاناً ويمكن الحصول على تخفيضات كاملة على النظارة الثانية من «الجابر للنظارات».

المتاجر والسوبرماركت

وتقدم محال السوبرماركت الكبرى مثل «جاينت سوبر ماركت» منتجاتها بأسعار مخفضة بنسبة 70 % في فروع دبي هيلز مول، ولاست إكزت الخوانيج. كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض رائعة على الأطعمة والمشروبات في «سبينيس» و«ويتروز» في أنحاء دبي، بالإضافة إلى تخفيضات من 25 حتى 75 % في «هارفي نيكلز» في مول الإمارات، و«بلومينغديلز» في دبي مول. ويقدم «لايف ستايل» تخفيضات من 25 حتى 70 % على جميع المنتجات مع اختتام مفاجآت صيف دبي.

التخفيضات النهائية

وتشمل العروض الأخرى في التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، تقديم حسم بين 50 حتى 70 % على مستلزمات التدريب واللياقة البدنية في «ديكاثلون»، بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 25 حتى 75 % على منتجات مختارة في المتاجر المشاركة من «بووتس».

كما تتاح الفرصة للمتسوقين ممن ينفقون 1000 درهم فأكثر في أي من المتاجر في دبي فستيفال سيتي، فرصة استرداد 10 % من قيمة الإنفاق على شكل قسيمة هدايا، بالإضافة إلى فرصة استرداد 25 % من قيمة الإنفاق لـ200 متسوق في اليوم وهذا العرض متاح فقط خلال فترة التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي.

برنامج حافل

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي حتى 4 سبتمبر 2022 ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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