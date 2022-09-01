«مجموعة ميديا» توسع نطاق توزيعها في العراق عبر دبي

المصدر: دبي – البيان

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قامت مجموعة ميديا، وهي من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية في العالم ومقرها الإقليمي، ومصنفة بقائمة مجلة «فورتشن» 500 بتعزيز وجودها في السوق العراقي من خلال تعيين «مجموعة الحافـظ» موزعاً رئيسياً لها في العراق.

تعد «مجموعة الحافظ»، التي تأسست عام 1990، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الأجهزة المنزلية المتميزة والعلامات الإلكترونية الاستهلاكية في العراق.

وباعتبارها إحدى أكبر المجموعات التجارية الخاصة في العراق، تحظى «مجموعة الحافـظ» بحضور قوي ومصداقية عالية في السوق العراقي من خلال حرصها على الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز وتقديم أفضل الخدمات.

تمثل هذه الشراكة بداية مشروع واعد بين مجموعتي ميديا والحافظ، وسيتم بموجب هذه الشراكة افتتاح صالات عرض جديدة في مواقع رئيسية في كل أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية التوسع القوية، واغتنام فرص النمو في الأسواق المختلفة وتعزيز وجودها في العراق.

ومن المقرر أن يشمل التوزيع جميع أنحاء العراق من خلال المدن الرئيسية بما في ذلك كربلاء وبغداد والبصرة وأربيل. وقد أقيمت أخيراً فعاليات ترويجية عدة لتقديم منتجات ميديا والإعلان عن الشراكة الجديدة.

وفيما يتعلق بالتوسعة، قال إريك كيم – نائب مدير عام - مجموعة ميديا (الشرق الأوسط وأفريقيا): «يعتبر العراق سوقاً في غاية الأهمية لتطوير الأعمال الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ميديا نظراً للطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية عالية الجودة.

نتطلع إلى دخول سلس إلى السوق ونكرس جهودنا لضمان تجهيز موردينا لدعم هذا الامتداد لعلامتنا التجارية وتزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة».

من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة للعراق عبر قطاع الأجهزة المنزلية إلى 429.50 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وفقاً لموقع «ستاتيستا»*، مما يؤكد إقبال المنطقة على طلب منتجات مستدامة وعالية الجودة.

تواصل مجموعتي ميديا والحافظ معاً الابتكار وتعزيز عروض منتجاتها وخدمات القيمة المضافة ومرافق الدعم لتعزيز سمعتها كوجهة مفضلة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط.

ستتوفر في القريب العاجل منتجات ميديا في جميع معارض الحافظ الرئيسية وموقع التسوق الإلكتروني للحافظ www.alhafidh.com، بالإضافة إلى تجار التجزئة الرائدين في مجال الأجهزة المنزلية في العراق.

وذكر فهد الحافظ - المدير العام - مجموعة الحافظ: «نتطلع لشراكة ناجحة ومثمرة مع مجموعة ميديا من خلال توزيع منتجاتها من الأجهزة المنزلية في كل أنحاء العراق. يعكس قرار مجموعة ميديا بتعيين مجموعة الحافظ موزعاً لها المكانة المهمة والمصداقية العالية التي نتمتع بها في السوق المحلي.

كما يأتي ذلك في إطار سعينا الدائم لتوفير العلامات التجارية الرائدة عالية الجودة، لا سيما منتجات ميديا التي تعد إضافة قيمة إلى مجموعة المنتجات التي نوفرها. ونأمل أن يعود هذا التعاون بالفائدة على الطرفين من خلال مساهمتنا في تعزيز مكانة ميديا في السوق العراقي بالاعتماد على حضورنا القوي وخبرتنا الواسعة».

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