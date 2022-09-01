خبيرة مصرفية تتولى إدارة هيريوت وات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة هيريوت وات دبي عن تعيين بروفيسور هيذر ماكجريجور (الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية) بمنصب عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي ومقرها مجمع دبي للمعرفة، والتي كانت تشغل منصب العميد التنفيذي لكلية إدنبرة للأعمال في جامعة هيريوت وات في إدنبرة سابقاً، بالإضافة إلى منصب أستاذ ممارسة الإدارة، كما أن بروفيسور ماكريجور هي محاسب مؤهل، حيث كانت تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ثم قضت 17 عاماً كرائدة أعمال، حيث قادت شركة البحث التنفيذي الخاصة بها قبل انتقالها إلى قطاع التعليم العالي. وهي زميلة الجمعية الملكية في إدنبرة.

وقالت بروفيسور هيذر ماكجريجور: «يسعدني أن أتولى منصب عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي الجديد. ويسعدني جداً الانتقال إلى الإمارات في مثل هذا التوقيت المميز، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع التحويلية. إن الإمارات العربية المتحدة اليوم تعد أمة ذات اقتصاد متنوع، ومع التطورات الرائدة حظيت باهتمام عالمي. في منصبي الجديد، أتطلع إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرص ودفع حرم دبي نحو آفاق أعلى».

ستحل بروفيسور ماكجريجور محل عميد ونائب رئيس الجامعة الحالي بروفيسور عمار كاكا، الذي قاد الجامعة في دبي لمدة 12 عاماً، ورفع عدد الطلاب إلى 4000 طالب. ففي خلال فترة عمله، أشرف على إنشاء وتوسيع هيريوت وات والانتقال إلى حرمها الجديد والحديث في مجمع دبي للمعرفة. لقد كان له دور فعال في تشكيل قطاع التعليم العالي في الشرق الأوسط وفي إنشاء تجربة تعليم عالٍ على مستوى عالمي في دبي، لكلٍ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وسيتولى بروفيسور عمار كاكا الآن منصب الرئيس الفخري للجامعة. بصفته رئيساً فخرياً، سيتبنى بروفيسور كاكا دوراً أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مسؤوليات لمواصلة تحديد وتعزيز وضع جامعة هيريوت وات دبي، وتطوير الشراكة والتوظيف على نطاق أوسع.

أسست جامعة هيريوت وات حرماً جامعياً لها في مدينة دبي عام 2005، وكانت أول جامعة تفتتح حرماً جامعياً في المدينة الأكاديمية. بدءاً من الطرح الأولي لثلاثة برامج وعدد طلاب بلغ 120 طالباً، حتى نمت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر جامعة دولية في الإمارات العربية المتحدة. فاليوم هي موطن لما يقرب من 4000 طالب مسجلين في 90 برنامجاً وهي واحدة من أفضل جامعات المملكة المتحدة للأعمال والصناعة بتصنيف خمس نجوم من قِبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

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