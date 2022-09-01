غرفة عجمان تشارك في معرض الأغذية في ماليزيا 7 سبتمبر

المصدر: عجمان - وام

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تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان في المعرض الدولي ـ MIHAS للأغذية في ماليزيا والمقرر انعقاده من 7 إلى 10 سبتمبر 2022 بمشاركة أكثر من 1900 شركة من دول العالم، وذلك ضمن خطة الغرفة لتكثيف مشاركات أعضائها في المعارض الخارجية بهدف اكتشاف أسواق خارجية وبحث سبل تكوين الشراكات وتبادل الصفقات لزيادة حجم التجارة الخارجية والترويج للمقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وقال عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء إن غرفة عجمان تشارك مع 6 مصانع رائدة من قطاع الأغذية والمشروبات في المعرض الدولي ـ MIHAS للأغذية، تحقيقاً لأهداف الغرفة الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتنويع ممكنات التنافسية والريادة، إلى جانب جهود الغرفة في تعزيز تبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال من عجمان ونظرائهم في الخارج.

وأوضح أن قطاع صناعة الأغذية من أبرز القطاعات الواعدة في الإمارة ويوفر فرصاً استثمارية نوعية تصب في نمو القطاع الاقتصادي وتسهم بشكل رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وضمان تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن عدد المصانع العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في إمارة عجمان وصل خلال العام 2021 إلى 34 مصنعاً، وبلغت نسبة مساهمة الأغذية والمشروبات في اجمالي الناتج الصناعي لإمارة عجمان 4% خلال العام 2021 وبنسبة نمو سنوية بلغت 29% مقارنة بالعام 2020 الأمر الذي يعكس النمو المتلاحق لقطاع الأغذية والمشروبات.

واكد مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء أهمية المعرض ودوره في توفير منصة عالمية لبحث مستجدات قطاع الأغذية والمشروبات وطرق الإنتاج والتعبئة والتغليف، كما يفتح المعرض آفاقا للشراكات بين أصحاب الاعمال والجهات المشاركة وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال صناعة الأغذية والمشروبات.

ولفت إلى أن غرفة عجمان عززت مشاركاتها خلال العام 2022 من خلال المشاركة في معرض ومؤتمر مصر للبترول «EGYPS 2022»، كما شاركت بوفد من مصانع الإمارة المنتجة للعطور للمشاركة في فعاليات المعرض التجاري كوسموتيستا بالدار البيضاء ـ Cosmetista.

وأضاف: غرفة عجمان حريصة على تنويع خطة مشاركتها في المعارض الخارجية للعام الجاري بهدف تعزيز استفادة أعضائها من الشركات والمصانع واستكشاف أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وفتح مجالات للتعاون والشركات بين القطاع الخاص في الإمارة مع مختلف الدول لاسيما أن عجمان تمتلك أكثر من 1000 مصنع.

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