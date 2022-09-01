1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 414 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 453.75 مليون درهم و368 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 736.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة الرقة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 216.02 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 30.47 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 185.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 18 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 477.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 110 ملايين درهم.

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