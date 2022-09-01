«شروق» تنجز 100% من الأعمال الإنشائية في «واجهة كلباء المائية»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مشروع «واجهة كلباء المائية»، الذي تتولى تطويره شركة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، بنسبة 100%، ولم يتبق إلا المراحل النهائية من أعمال التشطيبات لبعض المحال والمقاهي والمطاعم، مشيراً إلى أن افتتاح المشروع سيتم بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف القصير: أن الفرص الاستثمارية المتاحة في «واجهة كلباء المائية» باتت محدودة للغاية، نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده بصفته وجهة أولى للزوار في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن المشروع يعد واحداً من أحدث المشاريع السياحية في المنطقة الشرقية، على امتداد مساحة تبلغ نحو 183 ألف متر مربع، وبكلفة إجمالية تقدر بـ119 مليون درهماً إماراتياً، في حين يقدم المشروع مفاهيم جديدة للترفيه العائلي.

إطلالة

وأشار القصير، خلال مداخلة له على برنامج «الخط المباشر» أمس (الأربعاء)، إلى أن المشروع يتميز بإطلالته المباشرة على بحيرة هادئة محاطة بأشجار القرم، ما يجعل منه وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والأجواء الهادئة.

ونوه القصير خلال مداخلته بأن «شروق» ركَّزت في تصميمها لواجهة كلباء المائية على أن تكون ذات نمط معماري يلبي رغبات المتسوقين، الذين يفضلون التمتع بتجارب تسوق فريدة، من خلال المحلات المتنوعة، البالغ عددها 80 وحدة، وتواجد العديد من المطاعم الداخلية والخارجية، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة.

1600 متر مربع

وأفاد بأن «المشروع يحتضن منطقة ألعاب ترفيهية بمساحة 1600 متر مربع، تلبي شغف الأطفال والكبار، من خلال منصة قفز على الترامبولين، ومسارات التزلج، والسقوط الحر، كما يحظى عشاق التسلق والمغامرات بتجربة مميزة عبر اكتشاف مهاراتهم في السير على الحبال المتشابكة وجدار التسلق، إضافة إلى أجهزة المحاكاة، وألعاب الفيديو، وغيرها الكثير».

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