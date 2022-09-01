«اي في لاب» تطلق يخوتاً في «معرض دبي للقوارب 2023» تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم «اي في لاب EV Lab» إطلاق يخوت تعمل بالطاقة الشمسية في «معرض دبي للقوارب» في مارس 2023، وسوف تُعرض منتجات «SILENT-YACHTS» التي تتميز بكونها رائدة في عالم اليخوت العاملة بالطاقة النظيفة فقط والتي تجوب محيطات العالم باستخدام الألواح الشمسية والبطاريات التي تغذّي المحركات الكهربائية. وتشتمل تلك المجموعة الفاخرة على يخوت بطول 60 قدماً و80 قدماً و120 قدماً.

ودخلت«اي في لاب» «EV Lab»، منصة المركبات الكهربائية متعددة العلامات التجارية، في شراكة مع شركة SILENT-YACHTS صانعة اليخوت المستدامة، لتصبح الموزع الحصري لليخوت المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.

تتميز «Silent-Yachts» بكونها رائدة في عالم اليخوت العاملة بالطاقة النظيفة فقط والتي تجوب محيطات العالم باستخدام الألواح الشمسية والبطاريات التي تغذّي المحركات الكهربائية. وتشتمل تلك المجموعة الفاخرة على يخوت بطول 60 قدماً و80 قدماً و120 قدماً.

تركز «EV Lab» وهي عبارة عن منصة سيارات كهربائية متعددة العلامات التجارية، على قيادة عملية التحوّل نحو التنقل المستدام من خلال الاستفادة من الفوائد التي يوفرها التنقل الكهربائي لجودة الهواء والبيئة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للنمو الاقتصادي المتنوع. وتتعاون «EV Lab» مع جهات صناعية فاعلة بهدف تقديم مجموعة مختارة من أفضل منتجات السيارات الكهربائية المتاحة في السوق.

وقال كيفين شلهوب، الرئيس التنفيذي ومؤسس «EV Lab»: «نحن فخورون بأن نطلق منتجات SILENT في منطقة الشرق الأوسط، وإننا متحمسون من أجل توسيع محفظتنا لتضم اليخوت الكهربائية للمرة الأولى. نتوقع أن تكون تقنية تغذية شحن الألواح الشمسية مناسبة تماماً وتفوق الأداء في سوقنا نظراً لكثرة توافر الطاقة الشمسية. لقد أثبتت SILENT-YACHTS أن التكنولوجيا يمكن أن تعمل على إعادة شحن القارب نظرياً بالكامل من دون الحاجة إلى شاحن، وهي مسألة تُعتبر الأولى من نوعها في هذه الصناعة! نحن نتطلع بشدة إلى هذا التعاون المثمر».

وقد كانت «SILENT-YACHTS» السبّاقة في الحقبة الجديدة لليخوت المستدامة، حيث وفّرت المساعدة اللازمة للقوارب الفاخرة التي تعمل بالطاقة الشمسية. وتتمثل مهمة «SILENT-YACHTS» في ابتكار تجربة يخت مستقلة وصديقة للبيئة، والتي تجمع بين الإبحار الصامت للقارب الشراعي ورفاهية اليخت بمحرك. وبمساعدة الطاقة الشمسية، فإن هذه المهمة تتوضح يوماً بعد يوم. وبسعر يصل إلى 2.96 مليون يورو، يمكن لهذه القوارب أن تنتج ما بين 10 و40 كيلوواط من الطاقة الشمسية وأن تكون مجهّزة ببطارية من 150 إلى 800 كيلوواط في الساعة اعتماداً على حجم القارب.

من جهته، قال مايكل كوهلر، الرئيس التنفيذي لـ«SILENT-YACHTS»: «نحن سعداء لأن مثل هذه الشركة المحترمة هي الآن شريكنا في منطقة واعدة جداً فيما يتعلق بوجهة نظرنا حول اليخوت، ونتطلع إلى العمل معاً واستقدام اليخوت المستدامة إلى الشرق الأوسط».

سوف تُعرض منتجات «SILENT-YACHTS» في «مهرجان كان لليخوت» في الفترة الممتدة من من 6 إلى 11 سبتمبر المقبل، و«معرض موناكو لليخوت» الذي ينعقد ما بين 28 سبتمبر و11 أكتوبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز