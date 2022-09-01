إكسبو الشارقة يستعد لإزاحة الستار عن أول نسخة من معرض «الأصايل 2022»

المصدر: الشارقة – البيان

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تستعد مدينة الذيد بإمارة الشارقة، لإزاحة الستار عن أول نسخة من «معرض الأصايل 2022» الحدث الأول من نوعه على مستوى الإمارة المتخصص بمستلزمات الخيول والجمال والصقور، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أرض المعارض في مركز إكسبو الذيد، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من الشركات الرائدة في هذا المجال وأهم الخبراء لعرض أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطيور القنص وغيرها من الرياضات التراثية وما يرافقها من مستلزمات التربية والتغذية والرعاية البيطرية.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً كبيراً من ملّاك ومربي وأندية الخيل والهجن والصقور والأطباء البيطريين المختصين، حيث سيقدم لزواره الفرصة للاطلاع على فنون الفروسية وطرق تربيتها وتجهيزات الاسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات ومزارع التربية، إلى جانب العديد من الخدمات والمنتجات التراثية المرتبطة بهذه الثقافة العربية الأصيلة.



فعاليات

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز الهادفة إلى زيادة زخم أجندة الفعاليات التي يستضيفها مركز إكسبو الذيد كماً ونوعاً، من خلال العمل على استقطاب الأحداث والمؤتمرات المتخصصة والمبتكرة بهدف تعزيز مساهمة قطاع المعارض في تنمية اقتصاد إمارة الشارقة بشكل عام ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص.

وأشار المدفع، إلى أن المركز يطمح من خلال تنظيم معرض «الأصايل» إلى جعله ملتقى سنوياً لعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين، بما يتيح لهم الفرصة للتواصل عن قرب مع الشركات العاملة في هذا المجال، واكتساب المعرفة حول تطورات هذه الرياضات وأحدث معدات رعاية الحيوانات الأصيلة، إلى جانب توفير بيئة جديدة داعمة لملّاك الخيل والإبل والصقور وأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص، لتبادل الخبرات والتجارب وعرض منتجاتهم أمام عدد كبير من الزوار والمهتمين، لاسيما وأن رياضات الصقور والهجن والخيول من الرياضات التراثية العربية التي تحظى باهتمام كبير وواسع في دولة الإمارات، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا الحدث في الحفاظ على هذا الموروث العربي الأصيل.



تجربة

وسيحظى زوار المعرض بتجربة متميزة من خلال الأنشطة التراثية المصاحبة، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الأندية والجمعيات التي تدعم أنشطة الصيد والفروسية، حيث سيفتتح أبوابه للزوار يوم الخميس من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً ويوم السبت من 11 صباحاً حتى السادسة مساءً.

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