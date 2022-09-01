جمال الظاهري رئيساً تنفيذياً لمطارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مطارات أبوظبي عن تعيينها جمال سالم الظاهري رئيساً تنفيذياً لها، ومن خلال منصبه الجديد سيواصل الظاهري مسيرة الإنجازات المتميزة التي أسهم في تحقيقها الرئيس التنفيذي السابق لمطارات أبوظبي شريف هاشم الهاشمي، حيث سيسعى إلى نقل الشركة إلى آفاق جديدة من التحول لتصبح الشركة الرائدة في المنطقة في مجال إدارة المطارات وعملياتها.

انضم جمال الظاهري لمطارات أبوظبي حاملاً معه أكثر من 27 عاماً من الخبرة الثمينة، حيث شغل عدة مناصب قيادية في عدد من أبرز الجهات في إمارة أبوظبي. وعلى مدى خمس سنوات، شغل الظاهري منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة «صناعات»، قبل أن ينهي مهامه فيها عام 2020 ليتولّى منصب الرئيس التنفيذي لشركة المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية «سلال»، والتي أنشأتها «القابضة» (ADQ) حديثاً، كما يشغل الظاهري حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات «دوكاب»، ورئيس مجلس إدارة شركة «سلال»، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان.

يُذكر أن مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، قد أعلنت أخيراً عن تسجيلها لنتائج إيجابية فيما يتعلق بحركة المسافرين خلال النصف الأول من عام 2022، مما يعكس بصورة مباشرة النمو الكبير في شبكتها التي تضم شركات طيران رائدة، والتزايد الملحوظ في أعداد المسافرين، بالإضافة لسعيها المستمر لتقديم تجربة سفر متميزة.

وتنفيذاً لرؤية مطارات أبوظبي الرامية لتقديم مستوى عالمي من خدمات السفر والخدمات اللوجستية وخدمات المناطق الحرة بالاعتماد على أحدث البنى التحتية، سيُشرف الظاهري على الخطة الطموحة للارتقاء بالشحن الجوي لمطارات أبوظبي، والاستثمار في مرافق مطار أبوظبي الدولي وبنيته التحتية لضمان تعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية على صعيد كافة العمليات والإجراءات الخاصة بالمطار والطائرات.

وسيكون ضمن مسؤوليات الظاهري الإشراف على مبنى المطار الجديد، الذي سيسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لحركة السفر والشحن الجوي لضمان النمو المستقبلي للمطار.

وبدورها تعرب مطارات أبوظبي عن جزيل شكرها وتقديرها لشريف هاشم الهاشمي لمساهمته البارزة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وكإحدى أفضل الوجهات على مستوى العالم.

جمال الظاهري

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