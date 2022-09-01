مراكز أمازون السحابية في الإمارات تؤكد مكانة الدولة مركزاً طليعياً للاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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أشادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإعلان شركة أمازون العالمية استكمال سحابة أمازون ويب سيرفر الجديدة في الدولة.

وبموجب هذه الخطوة، ستتمكن «أمازون ويب سيرفيسز» من خلال مركز بياناتها الجديد من توفير الكثير من الخدمات والحلول المبتكرة للشركات العاملة في مجالات متعددة كالرعاية الصحية والخدمات المالية، والإعلان والتسويق والتصنيع والسفر والضيافة وغيرها.

وقد عبّر المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إشادته بهذه الخطوة قائلاً: «إنها تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً متقدماً وطليعياً للاقتصاد الرقمي، كما أنها تعبّر عن ثقة الشركات العالمية الكبرى بالمزايا المتاحة في الدولة. إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محطة مهمة على طريق المستقبل الرقمي المستدام الذي نصنعه بالشراكة مع القطاع الخاص تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة بترسيخ الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة».

وأضاف المسمار: «تتزامن هذه الخطوة مع العام الأول من مسيرة الخمسين الثانية التي ستكون زاخرة، بإذن الله، بالإنجازات الرائدة. كما تنسجم هذه الخطوة مع الأهمية المتزايدة للحوسبة السحابية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التقنيات الجذرية الراسخة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. ونحن نشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل الهيئة بالتنسيق مع مزودي الخدمة من أجل توفير بنية الاتصالات المتطورة لشركة أمازون مما مكنها من تحقيق الإنجاز في الوقت المحدد، كما نشكر الجهات الحكومية التي ساعدت في هذا الإنجاز ومنها مكتب أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وهيئة دبي الرقمية وسلطات الجمارك المحلية وغيرها. ونعتقد أن آفاق هذا المشروع سوف تتجلى عما قريب من خلال التشبيك الواسع الذي ستستفيد منه مؤسسات عديدة».

ووجه سعادته الشكر إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على تعاونهم في هذا المشروع وعلى جهودهم في إقامة بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمارات قائلاً إن شركات الاتصالات كانت على الدوام، وستبقى، شريكة فاعلة في رسم مسيرة التحول الرقمي المستدام.

من جهتها قالت ازابيلا جريجور تشيكووتز, نائب الرئيس للقطاع العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا «من خلال الاستفادة من مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسيز الجديدة ، هناك المزيد من الفرص للمؤسسات الحكومية والصناعة لتسخير قوة السحابة لتسريع الابتكار والتحول الرقمي بما يتماشى مع جداول الأعمال الاقتصادية والوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستعمل المنطقة الجديدة على خلق فرص العمل وتوفير التدريب للمهارات التقنية المطلوبة للغاية مع تزويد عملاء الإمارات العربية المتحدة بإمكانية الوصول إلى التقنيات السحابية الأكثر تقدمًا مع أعلى مستويات الأمان والتوافر والمرونة. لقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز رقمي عالمي رائد ، وتفخر امازون ويب سيرفيسيز بدعم طموحاتها للنمو المستقبلي».

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