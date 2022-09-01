تسلا تعلن إرسال سياراتها إلى صحراء دبي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة تسلا إرسال عدد من موديلات سياراتها الكهربائية إلى صحاري إمارة دبي من أجل إجراء اختبارات حول المتانة والتحمل، خلال درجات الحرارة المرتفعة التي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

ونشرت الشركة الأمريكية عبر حساباتها على منصات التواصل صورًا لسياراتها وهي تقطع الكثبان الرملية وتتجول في التضاريس الوعرة ببراعة وخفة وأداء مميز.

ويعد اختبار المركبات في درجات الحرارة الشديدة ليس أمرًا سهلًا، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة، حيث يتطلب تحضيراً معينًا لمن لم يعتاد عليها من الطرازات الكهربائية للتأكد من عملها بشكل مناسب ومن دون مشكلات.

قالت الشركة، عبر حسابها على منصة إنستغرام، إن مهندسي الجودة الميدانيين ذهبوا إلى دبي خلال أكثر الأوقات حرارة في العام لإجراء اختبارات الحرارة والمتانة الشديدة.

وأخذ مهندسو الجودة الميدانيون في تسلا العديد من السيارات، بما في ذلك طراز 3، وطراز X Plaid فائق السرعة لإجراء اختبارات في صحراء دبي.

تُظهر إحدى الصور مهندسًا يقود سيارة X Plaid فائقة السرعة، والتي توصف بأنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأعلى أداءً على الإطلاق.

وقالت الشركة إنه يمكن أن يصل محرك الدفع الرباعي ثلاثي المحركات إلى 96 كيلومترًا في الساعة من حالة التوقف التام في أقل من 2.5 ثانية.

وبدأ الاختبار الميداني مغامرة كبيرة في الكثبان الرملية، ليظهر مدى استعداد تسلا للذهاب لضمان أداء وسلامة مركباتها في الأجواء شديدة الحرارة التي تتميز بها بلدان الشرق الأوسط.

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