«مدينة إكسبو» تبدأ استقبال الزوار في 3 من وجهاتها

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ مدينة إكسبو دبي، في استقبال زوارها اليوم في 3 من وجهاتها المميزة هي «ألِف» جناح التنقل، و«تيرّا» جناح الاستدامة، وحديقة الثُرَيَّا، فيما تواصل المدينة استعداداتها لإضافة العديد من وجهاتها المميزة للزوار أول أكتوبر المقبل.

وتبلغ قيمة تذكرة الدخول لكل جناح 50 درهماً، و30 درهماً لحديقة الثريا، وستكون التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت على www.expocitydubai.com، كما ستكون متوفرة في 4 منافذ لبيع التذاكر موزعة ضمن مدينة إكسبو دبي من اليوم وسيكون الدخول مجانياً لأصحاب الهمم وللأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل.

ويقدم تيرّا «جناح الاستدامة» نموذجاً عالمي المستوى لأعلى المعايير والممارسات المستدامة في التصميم والعمارة، ويشجع الزائرين على إعادة تقييم علاقتهم بالبيئة في رحلة غامرة في قاع المحيطات وأعماق الغابات، فيما ينقل ألف «جناح التنقل» الزوار عبر الزمن وإلى المستقبل، لاكتشاف الدور المحوري للتنقل في مسيرة التقدم البشري، وكيف أن لكل منّا دوراً في صنع مستقبل أفضل عبر خياراتنا.

وسيفتح كل من تيرا - جناح الاستدامة، وألف - جناح التنقل، أبوابهما يومياً من 10 صباحاً إلى 6 مساءً بينما تستقبل حديقة الثريا التي ترتفع 55 متراً، وتتيح إطلالة بانورامية آسرة على معالم المدينة من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً.

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