دبي الوجهة المفضلة لفائقي الثراء

المصدر: دبي- سيد صالح

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وصف موقع «آيريش فيديوز» الشبكي الأيرلندي دبي بأنها باتت سوقاً عقارية ساخنة، حيث تعززت مكانتها على الساحة العقارية العالمية بارتفاع الطلب المتزايد على عقاراتها، خاصة الفاخرة منها، من جانب الأشخاص فائقي الثراء من أنحاء العالم.

وأوضح أن هذه الجاذبية قد انعكست بالإيجاب على سوق العقارات في دبي، وبصفة خاصة العقارات الفاخرة. وأفاد التقرير بأن جزيرة «نخلة جميرا» تحديداً كانت واحدة من أكثر مناطق العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً في الأسعار، حيث شهدت أسعار الفلل بها قفزة هائلة. وأضاف أن عدداً متزايداً من الأشخاص أصحاب الثروات الطائلة قد اشتروا عقارات فاخرة في دبي، خلال الفترة الأخيرة، ومنهم الملياردير الهندي الأشهر، موكيش امباني، والذي يحتل المركز الــ 11 على قائمة وكالة «بلومبيرغ» لأثرياء العالم، والذي اشترى فيلا بالغة الفخامة في «نخلة جميرا» لأصغر أبنائه مقابل 80 مليون دولار.

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