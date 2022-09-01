3.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع «إجمالي الأصول المصرفية شاملاً» إلى 3.449 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.2 % أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقابل نحو 3.442 تريليونات درهم في مايو 2022.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.5 في المائة أو ما يعادل 240.4 مليار درهم مقارنة بنحو 3.208 تريليونات درهم في يونيو 2021، فيما زادت بنحو 3.8 في المائة أو ما يوازي 127.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليونات درهم في ديسمبر 2021.

ائتمان مصرفي

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.03 في المائة من 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 5.6 في المائة في الائتمان الأجنبي، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4 %.

ونما إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.5 في المائة من 2.04 تريليون في نهاية مايو الماضي إلى 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.6 %.

وعزا المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.9 في المائة و22.6 في المائة على التوالي.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد «ن1» يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»، ارتفع بنسبة 2.3 في المائة من 710.1 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي إلى 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو، مرجعاً ذلك إلى زيادة النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم وزيادة الودائع النقدية بمقدار 15.8 مليار درهم.

عرض النقد

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد «ن2» /‏ يشمل «ن1» + «الودائع شبه النقدية» الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية /‏ بنسبة 3.5 في المائة من 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن1» وزيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 38 مليار درهم.

كما ارتفع عرض النقد «ن3» /‏ يشمل «ن 2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/‏ بنسبة 2.6 في المائة من 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022.

أصول أجنبية

ووصل إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 433.35 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت 7.5% أو ما يعادل 30.3 مليار درهم مقارنة بنحو 403.05 مليارات درهم في يونيو 2021.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 5.2% أو ما يوازي 11.9 مليار درهم، لتبلغ 242.05 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 230.14 مليار درهم في يونيو 2021.

فيما وصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 128.13 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى نحو 63.17 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 41.59 مليار درهم في يونيو 2021، بارتفاع نسبته 52% أو ما يعادل 21.58 مليار درهم.

في سياق متصل، وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 491.41 مليار درهم في يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.2% أو ما يعادل 15.2 مليار درهم مقارنة بنحو 476.21 مليار درهم في يونيو 2021.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 210.66 مليارات درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب استثمارات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 174.04 مليار درهم، و60.23 مليار درهم للودائع، و1.25 مليار درهم للقروض والسلف، و45.23 مليار درهم للأصول الأخرى.

مجاميع نقدية

أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 118.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.5 % أو ما يعادل 7.2 مليارات درهم مقارنة بنحو 110.9 مليارات درهم في يونيو 2021.ووفق الإحصائيات، توزع النقد المصدر بواقع 18 مليار درهم للنقد بالبنوك و100.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في يونيو الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلى 626.1 مليار درهم في يونيو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.07% أو ما يوازي 62.4 مليار درهم مقارنة بنحو 563.7 مليار درهم في يونيو 2021.

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