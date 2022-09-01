جلسة في دبي 18 أكتوبر لبحث حالة أسواق التأمين

المصدر: دبي- البيان

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تعقد شركة «إيه إم بيست» الجلسة السنوية للإحاطة بحالة أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 18 أكتوبر المقبل بفندق العنوان بوليفارد في إمارة دبي، لمناقشة وضع أسواق التأمين وإعادة التأمين في المنطقة.

وتتسم أسواق التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكونها تنافسية ومجزأة للغاية، وتتأثر اقتصادات دول هذه المنطقة أيضاً بأسعار الطاقة بشكل كبير، حيث يرتبط نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار النفط في الكثير منها. وفي مطلع عام 2022، عدلت «إيه إم بيست» توقعاتها لقطاعات أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظرة مستقرة، بعد أن برهنت شركات التأمين إلى حد كبير قدرتها على الصمود في وجه تفشي جائحة «كوفيد 19»، والاضطرابات الاقتصادية الناتجة عنها، وستُناقش الجلسة هذه القضايا وغيرها.

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