1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 379 مبايعة بقيمة 975.41 مليون درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 280.79 مليون درهم و312 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 694.62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 271.24 مليون درهم، منها 29 رهن أراض بقيمة 109.77 ملايين درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 161.47 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 48 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 251.21 مليون درهم.

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