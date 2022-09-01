أجواء احتفالية متواصلة بالأسبوع الأخير من «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تستمر مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بتقديم فعاليات مميزة في جميع أنحاء المدينة خلال الأسبوع الأخير من هذا الحدث الذي يختتم فعالياته الأحد المقبل.

وبمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي تعم المدينة أجواء احتفالية رائعة مع تقديم فعاليات ترفيهية حية، وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة، وباقات الإقامة الفندقية، وتجارب تذوق الطعام الفريدة التي تسعد جميع أفراد العائلة. وفي الأسبوع الأخير، يمكنكم الاستمتاع بأمسية من الضحك المتواصل مع العرض المسرحي «موعد مع معاليه»، وكذلك الحصول على تذاكر مجانية للمشاركة في عرض الأبطال الخارقين «بي جي ماسك» في ابن بطوطة مول، وفرصة ربح 25 ألف درهم مع «مدهش للمنح الدراسية».

بالإضافة إلى ذلك، تستمر المتعة العائلية خلال الصيف مع تجارب التسوق للفوز بـ «مليونير شير» في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، و«صفقة العام الكبرى» في دبي مول، وكذلك تخفيضات مفاجآت صيف دبي الكبرى في آخر أسبوع من الحدث. ويمكن أيضاً الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات في شاطئ لا مير، والتقاط الصور عند برواز دبي، وخوض مغامرات مشوقة مع «بيبا بيج» وعائلتها في دبي فستيفال سيتي.

مسرح وترفيه

لا تفوّتوا فرصة الاستمتاع بأمسية ضاحكة مع العرض المسرحي «موعد مع معاليه» في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي يومي الجمعة والسبت 2 و3 سبتمبر 9 مساءً علماً بأن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني لشركة القيصر للدعاية والإعلان بأسعار تبدأ من 150 درهماً.

وينظم ابن بطوطة مول مجموعة من الأنشطة العائلية من 21 أغسطس حتى 4 سبتمبر وعند إنفاق 100 درهم أو أكثر، يمكن للمتسوقين الحصول على تذاكر مجانية للمشاركة في عرض «بي جي ماسك»، كما يمكن للصغار اللعب في المناطق الترفيهية المخصصة، واختيار القوى الخارقة المفضلة لديهم، وحضور تدريب الأبطال والانضمام إلى أنشطة وورش أخرى.

وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، يتيح عرض «مدهش للمنح الدراسية» من 8 أغسطس حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز مثل ابن بطوطة مول، وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من كل الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.

ويمثل عرض «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات، وكذلك لمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية علماً بأنه يمكن للمتسوقين تسليم إيصالات الشراء عند أقرب مكتب خدمة عملاء للحصول على فرصة للدخول في السحب.

تسوق وربح

ويتواصل عرض «مليونير شير» خلال مفاجآت صيف دبي، والذي يمنح المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم فرصة ربح مليون نقطة «شير» في آخر أسبوع من المفاجآت.

تخفيضات مذهلة

وتقدم المتاجر المشاركة عروضاً مذهلة وتخفيضات كبرى تصل إلى 90 % خلال مفاجآت صيف دبي، على أهم العلامات التجارية الرائدة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والمستلزمات المدرسية وغيرها، وذلك من 2 حتى 4 سبتمبر.

تجارب جديدة

وفي لا مير، يمكن للمتسوقين استكشاف الشاطئ وتذوق أشهى المأكولات، أو الاسترخاء ومشاهدة فيلم في روكسي سينما. كما يمكن للسيدات الاستمتاع بالأنشطة المائية المتنوعة مع عودة ليلة السيدات في لاجونا ووتر بارك، بالإضافة إلى عروض الطعام All You-Can-Eat الحصرية والتي تبدأ من الساعة 7 مساءً حتى 12 ليلاً، وذلك مقابل 250 درهماً فقط. كما يمكن لمسافري طيران الإمارات الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة في المنافذ المشاركة عند إبراز بطاقة صعود الطائرة.

اعرف أكثر

خلال آخر فرصة يمكن للزوار الاستمتاع ببرنامج صيفي حافل بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة، أعدته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبدالواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات.

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