الإمارات تطلق حواراً عالمياً لدعم الاستدامة والطاقة النظيفة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، عن تنظيم النسخة الأولى من GMIS AMERICA في مدينة بيتسبرغ الأمريكية بين 28 و29 سبتمبر 2022 في خطوة تستهدف تعزيز التواصل وبناء الجسور بين المصنعين والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والتقنيين ومجتمع البحث والتطوير والمستثمرين الصناعيين حول العالم حيث الإمارات تطلق حواراً عالمياً حول الاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بينما يستعرض وفد الدولة فرص الاستثمار الصناعي والمزايا التنافسية الفريدة لحملة «اصنع في الإمارات».

ويفتتح توم وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، فعالية GMIS AMERICA والتي تنظم للمرة الأولى في مدينة بيتسبرغ لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بنمو واستدامة القطاع الصناعي العالمي، استناداً إلى أبرز حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت عن تنفيذ استراتيجيات ومبادرات جديدة لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، خاصة بعد التداعيات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، وظهور تقنيات جديدة من شأنها أن تعيد صياغة القطاع الصناعي العالمي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA)، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ما يقارب 2.27 تريليون دولار خلال العام 2020، فيما توقعت شركة ديلويت العالمية أن تنمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الأمريكي 4.1% خلال العام 2022.

التقنيات الرقمية

وستناقش فعالية GMIS AMERICA في الولايات المتحدة الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والعلاقة بين الطاقة ومستقبل القطاع الصناعي. وسيركز جدول أعمال الفعالية على عدد من المحاور أبرزها دعم نمو واستدامة القطاع الصناعي وتسريع الجهود العالمية في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين في بناء اقتصاد مستقبلي يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والدور الذي تلعبه التقنيات المتقدمة في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين أداء التقنيات المتقدمة في القطاع لصياغة مستقبل العمل وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الصناعي.

وستناقش الفعالية عددّاً من المواضيع الفرعية ومنها كيفية توظيف التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا النانو، وتسريع توظيف السياسات الصناعية المستدامة على المستوى العالمي.

النمو المستدام

وستسلط GMIS AMERICA الضوء على الفرص والتقنيات الصناعية الجديدة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز عقد الشراكات بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، وتسهم الفعالية في دعم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، والتي تهدف من خلالها إلى استدامة نمو وتطور القطاع الصناعي الإماراتي، واستعراض الفرص التي يوفرها القطاع للمستثمرين والشركات الدولية، وتسليط الضوء على القيمة المضافة والمزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين وأصحاب الأفكار والمواهب في القطاع الصناعي، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية.

قدرات متقدمة

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات مكانة متقدمة في بناء القدرات الصناعية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في تحقيق النمو والازدهار العالمي».

وأضاف: «تسرنا استضافة مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية النسخة الأولى من فعالية GMIS AMERICA، وهو تأكيد على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الحوار حول سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو القطاع».

وتابع: «تؤكد دولة الإمارات من خلال مشاركتها في هذه الفعالية دورها الرائد عالمياً في دفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

القيمة الإضافية

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الدولية في القطاعات الصناعية الحالية والمستقبلية، وذلك بما يعزز التقدم نحو تحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن دولة الإمارات تدعو شركاءها حول العالم للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، حيث ستكون فعالية GMIS SMERICA منصة مناسبة لعرض الفرص والحوافز الصناعية التي أطلقناها مؤخراً في منتدى»اصنع في الإمارات«والتي تركز على استقطاب المستثمرين والمصنعين إلى دولة الإمارات.

توحيد الجهود

وفي الكلمة التي ألقاها في الحفل الختامي للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دبي، قال توماس وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا:»لطالما اعتبرت ولاية بنسلفانيا موطناً للمبتكرين. واليوم، تعتبر الولاية رائدة في توظيف أحدث التقنيات وتطوير القطاع الصناعي، ونتبع نهجاً مبتكراً لتنمية المجتمع وتدريب القوى العاملة. تتقاطع أهدافنا مع أهداف القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ونؤمن بأن توحيد الجهود سيمكننا تطوير القطاع الصناعي والارتقاء به«.

وقال نيل ويفر، القائم بأعمال سكرتير دائرة المجتمع والتنمية الاقتصادية:»فيما تواصل الولايات المتحدة تطوير مبادرات جديدة لتعزيز الصناعات، فإن مدينة بيتسبرغ، بتاريخها العريق في القطاع الصناعي، ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها واستعادة أمجادها كعاصمة عالمية للصناعة وذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وبالتالي تعزيز شموليته واستدامته«.

وأضاف:»ستمكننا استضافة GMIS AMERICA من عرض قصة بيتسبرغ لبقية العالم وستوفر لنا منصة عالمية لتشجيع التعاون بين الشركات الصناعية الأمريكية والإماراتية والشركات العالمية والمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز الجهود المشتركة للحد من الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. نتطلع إلى الترحيب بقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين في الولايات المتحدة الأمريكية ومدينة بيتسبرغ«.

الازدهار العالمي

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع:»إن استضافة الولايات المتحدة للنسخة الأولى من GMIS AMERICA، حدث عالمي من شأنه تعزيز الجهود وتوسيع التعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، لاغتنام الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة«.

وأضاف :»باعتبارها ثاني مدينة في الولايات المتحدة تدمج بيتسبرغ رسمياً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أهدافها وسياساتها، ونأمل أن يسهم عقد GMIS America في بيتسبرغ في استعراض قصة التحول الملهمة للمدينة للعالم وتشجيع صناع القرار وقادة الصناعة والتكنولوجيا على التعاون واتخاذ إجراءات حاسمة لإحداث تغيير إيجابي وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي ومستدام، وتحقيق الازدهار العالمي"، مؤكداً أن عقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع فعاليتها الأولى من GMIS America في الولايات المتحدة فرصة حقيقية للمساهمة في تحقيق الخير العالمي.

فعاليات الحدث

ستشهد GMIS AMERICA في يوميها الأول والثاني، 28 و29 سبتمبر 2022، العديد من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كلمات رئيسية وحلقات النقاش وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية ومحاضرات تتناول أبرز المواضيع المؤثرة في القطاع. وستنظم GMIS AMERICA في اليوم الثالث 30 سبتمبر 2022، زيارات ميدانية حصرية لمراكز التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصناعية والجامعات في مدينة بيتسبرغ لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية المتاحة وتشجيع التعاون عبر القطاعات ودعم فرص الاستثمار.

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