انخفاض أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة لشهر سبتمبر 2022 على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يوم غد الخميس، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وجاءت سعر لتر البنزين السوبر «98» 3.41 دراهم وسعر لتر البنزين خصوصي «95» 3.30 دراهم، وسعر لتر بنزين "إي بلس" «91» 3.22 دراهم، وجاء سعر لتر الديزل 3.87 دراهم.

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