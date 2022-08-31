«آيريش فيديوز»: دبي باتت الوجهة المفضلة لفائقي الثراء

المصدر: دبي- سيد صالح

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وصف موقع «آيريش فيديوز» الشبكي الأيرلندي دبي بأنها باتت سوقاً عقارية ساخنة، حيث تعززت مكانتها على الساحة العقارية العالمية بارتفاع الطلب المتزايد على عقاراتها، خاصة الفاخرة منها، من جانب الأشخاص فائقي الثراء من مختلف أنحاء العالم.

ونشر الموقع تقريراً عن جاذبية دبي المتزايدة خلال الفترة الراهنة لأثرياء العالم، وذكر التقرير أن هذه الجاذبية قد انعكست بالإيجاب على سوق العقارات في دبي، وبصفة خاصة العقارات الفاخرة. وأفاد التقرير بأن جزيرة «نخلة جميرا» تحديداً كانت واحدة من أكثر مناطق العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً في الأسعار، حيث شهدت أسعار الفلل بها قفزة هائلة.

وأوضح التقرير أن عدداً متزايداً من الأشخاص أصحاب الثروات الطائلة قد اشتروا عقارات فاخرة في دبي، خلال الفترة الأخيرة، ومنهم الملياردير الهندي الأشهر، موكيش امباني، والذي يحتل المركز الــ 11 على قائمة وكالة «بلومبيرغ» لأثرياء العالم، والذي اشترى فيلا بالغة الفخامة في «نخلة جميرا» لأصغر أبنائه مقابل 80 مليون دولار، لتكون هي الصفقة العقارية الأكبر في تاريخ دبي على الإطلاق.

واستشهد التقرير ببيانات حديثة صادرة عن شركة «نايت فرانك» البريطانية الشهيرة للاستشارات العقارية، والتي أكدت أن أسعار المساكن في «نخلة جميرا» قد ارتفعت خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 38.6%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وأضاف التقرير نقلاً عن «نايت فرانك» أيضاً أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد بيع فيلا مقابل سعر قياسي، حيث بيعت مقابل 280 مليون درهم، وتقع في «نخلة جميرا» أيضاً.

كما أشار التقرير إلى بيانات حديثة أخرى صادرة عن شركة «بيتر هومز» للاستشارات العقارية في دبي، والتي أفادت بأن أعداد الصفقات العقارية، التي اكتملت في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري قد ارتفعت بنسبة 60% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 85% في نفس فترة المقارنة.

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