«معهد صناديق الثروة السيادية» يتوقع: «أديا» إلى المزيد من صفقات القطاع الخاص

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقع «معهد صناديق الثروة السيادية» أن يتجه جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» إلى إجراء المزيد من الصفقات الاستثمارية مع شركات الأسهم الخاصة من مختلف أنحاء العالم، خلال الفترة الراهنة، وذلك للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط، وهو الارتفاع الذي يتوقع المراقبون أن يستمر حتى نهاية العام الجاري على أدنى تقدير.

وبحسب تقرير نشره المعهد، وهو مؤسسة أمريكية معنية على موقعه الشبكي، فإن هذه التوقعات مستمدة من واقع التغييرات الهائلة التي أجراها «أديا» في الأقسام المعنية بإدارة الأصول لديه خلال الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن «أديا» برغم هذه التغييرات لا يزال مستمراً في تركيزه على استهداف شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة في أسواق ونطاقات جغرافية متنوعة، منها الهند وأجزاء من أوروبا.

وأوضح التقرير أن «أديا» كان قد بدأ قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» في تنفيذ خطط تستهدف المزيد من الاستثمارات في قطاعات الأسهم الخاصة، البنية التحتية والعقارات.

وأضاف التقرير: إن «أديا» متحمس لاستغلال الميزانية الضخمة، التي تتوافر لديه في تمويل صفقات استثمارية في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وأوروبا، فعلى سبيل المثال خاض «أديا» شراكة مع «غلوبال انفراستركتشر بارتنرز»، وهو صندوق أمريكي للاستثمار في البنية التحتية، لشراء حصة، تبلغ نسبتها 72.55% في شركة «في تي جي» الألمانية لتأجير القاطرات الحديدية من إحدى الشركات التابعة لبنك «مورغان ستانلي» الأمريكي الشهير.

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