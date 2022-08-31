إعمار تبدع 7 وجهات في دبي هيلز استيت لمرح العائلة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم إعمار في دبي هيلز استيت جملة واسعة من وسائل الراحة والمرافق السكنية والوجهات التي تناسب الجميع، ودبي هيلز استيت، المعروفة باسم «القلب الأخضر لمدينة دبي»، المشروع العمراني الفاخر الذي تملكه وتديره شركة إعمار، توفر مجموعة واسعة من المجمعات السكنية ذات الموقع المثالي وسط مدينة دبي، مع خلفية مميزة لبرج خليفة وأفق وسط المدينة، حيث يتمتع السكان بوفرة من المساحات الخضراء بالإضافة إلى عدد كبير من المرافق ذات المستوى العالمي.

والمشروع المتكامل يضفي مزيداً من عناصر الرفاهية على أجواء سكانها وكل المقيمين في منطقة دبي هيلز استيت.

1- دبي هيلز بارك

دبي هيلز بارك هي بمثابة واحة خضراء مورقة تقع في قلب دبي هيلز استيت، تم تشييدها لتكون أطول حديقة في أي مجتمع سكني آخر في الإمارات، وهي معروفة بجمالها الطبيعي المذهل وأشجارها الخضراء البالغ عددها 1,800 شجرة ومن ضمنها أشجار النخيل.

تقع دبي هيلز بارك بمساحتها الخضراء الشاسعة بالقرب من دبي هيلز مول، وتبعد عن مطار دبي الدولي حوالي 10 دقائق بالسيارة، ومطار آل مكتوم حوالي 25 دقيقة، وداون تاون دبي حوالي 20 دقيقة. وهي بمثابة ملاذ فاخر للاسترخاء والاستكشاف وملائم لكل أفراد العائلة، إذ تضم 3 مناطق ممتعة ومناسبة للأطفال منها حلبة مصغرة للتزلج على الجليد، ومنتزه للعب بالماء، وحديقة للتزحلق. وتعد هذه الأماكن من أفضل المناطق الترفيهية للأطفال وأكثرها متعة.

تعتبر دبي هيلز بارك المكان الأمثل للعائلات لقضاء أجمل الأوقات والاسترخاء والتمتع بجمال المناطق الطبيعية المحيطة. سيحظى محبو التزلج أو رياضة الجري على فرصة لخوض مغامرات مميزة ضمن أجواء رائعة سواء أكانوا في حديقة التزلج أو الملاعب كاملة التجهيز التي تستقطب عشاق كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى خيارات واسعة من المنتزهات الخاصة بالحيوانات الأليفة، وحديقة دبي هيلز بارك، المزودة بأرقى وسائل الراحة التي تناسب كل الهوايات.

2- دبي هيلز مول

دبي هيلز مول هو الوجهة المثالية للتسوق وشراء مجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية من الأزياء، وأكسسوارات الموضة، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والديكورات الداخلية، وغير ذلك الكثير. يقدم دبي هيلز مول تجربة تسوق حيوية من خلال مجموعة من أشهر العلامات التجارية العصرية والمتاجر الفاخرة، ويضم أكثر من 650 متجراً ومنفذاً لتناول الطعام، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة المناسبة للعائلة. ويتضمن دبي هيلز مول كذلك «ذا ستورم كوستر» و«أدفنتشر بارك»، وهما وجهتان رائعتان للترفيه المليء بالمتعة والتشويق، كما يضم أكبر شاشة عرض «روكسي سينما» في الشرق الأوسط، كما يوفر دبي هيلز مول باقة متكاملة من خيارات المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة.

3- نادي دبي هيلز للغولف

ملعب مميز للغولف يضم مضماراً من 18 حفرة، يمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع من الممرات العشبية المصممة بدقة لرياضة الغولف (بحجم حوالي 63 ملعباً لكرة قدم)، يضم الملعب سلسلة من الوديان المائية، ويتميز بإطلالاته الرائعة على وسط مدينة دبي التي تشكل خلفية مميزة لملعب عالمي المستوى.

يوفر الملعب للاعبي الغولف على اختلاف مستوياتهم، أمتع الأجواء والأوقات، مع إطلالات رائعة على البحيرات المتشابكة و83 مكاناً لتسديد الكرات.

يضم نادي دبي هيلز للغولف ملعب الغولف، وأكاديمية الغولف، ومرفقاً واسعاً للتدريب بإنارة مميزة، وصالة ألعاب رياضية، ومسبحاً، ومجموعة من خيارات الطعام اللذيذة، لتجربة غولف متكاملة.

4- أفعوانية ذا ستورم كوستر

تقدم أفعوانية «ذا ستورم كوستر» أسرع قطار أفعواني داخلي في العالم، حيث يعيش الضيوف تجربة عصرية حافلة باللحظات المشوقة في مطاردة العواصف، وتشمل الانطلاق العمودي مع تبديل السرعات والهبوط الحاد والتسارع غير المتوقع. تقع الأفعوانية في دبي هيلز مول لتستقطب عشاق السرعة والمغامرات، وتشكل أفعوانية متعاكسة متعددة المركبات تلتف حول كامل المبنى الموجودة داخله، وهي مدعومة بمحركات مغناطيسية LSM، تدفع الركاب لمسافة تزيد على 50 متراً إلى الأعلى داخل المبنى، لتمنح فرصة الغوص في قلب عاصفة هائلة تحبس الأنفاس.

5- أدفنتشر بارك من إعمار

هي حديقة داخلية مُجهزة بأحدث المرافق، تتيح للأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، فرصة الاستمتاع بقضاء أوقات مشوقة يتخللها الكثير من الركض، والقفز، والتسلق، والمرح. يقع منتزه أدفنتشر بارك من إعمار في دبي هيلز مول، ليقدم تجربة ممتعة لا يمكن تفويتها تضم فعاليات التسلق على الجدران. ولمحبي القفز، تعتبر منطقة الترامبولين المكان الأمثل لهم لتمضية ساعات طويلة من القفز، والمشارَكة في الألعاب التفاعلية المتعددة، وإزالة العوائق المختلفة، بالإضافة إلى صندوق الرغوة، ومنزلقات التزلج، والجدران الإلكترونية، والعقبات المرتفعة بأرضية حساسة للضغط، ومتاهة الكهوف، ومضمار التوازن على الحبال، وملاعب مميزة نابضة بالحركة، والفعاليات الرياضية لتجربة رياضية متكاملة لتعزيز اللياقة البدنية.

6- ذا هيلز ايتري

يقع في مكان مثالي بالقرب من حديقة سبلاش بارك ومناطق الجذب داخل دبي هيلز بارك، ويعد المكان المثالي لتناول وجبة غداء عائلية قبل أو بعد التنزه أو خلال استراحة منتصف النهار.

يوفر المطعم لرواده تجربة غداء في الهواء الطلق للاستمتاع بالمناظر الرائعة لدبي هيلز بارك، أو الغداء ضمن الأماكن الداخلية في غرفة الطعام المريحة للضيوف، ويعد أفضل مكان للاستمتاع بعشاء غير رسمي ومشاهدة الطهاة وهم يحضرون مباشرة أشهى الوجبات، كما يوفر المطعم قائمة طعام محضرة خصيصاً تضم باقة مختارة من المقبلات والوجبات الرئيسية والسلطات والحلويات، لتناسب كل الأذواق وتلبي كل الرغبات.

7- روكسي سينما

تضم روكسي سينما في دبي هيلز مول 15 شاشة عالية التقنية، وجميعها مجهزة بمقاعد ممتازة قابلة للإمالة بالكامل، وتقع في الطابق الأول من دبي هيلز مول، وهي موطن لأكبر شاشة سينما في الشرق الأوسط مزودة بأحدث أجهزة عرض ليزرية، ونظام صوت من DOLBY ATMOS. تتنوع فئات شاشات العرض بين سبع شاشات بلاتينية وسبع شاشات فضية متطورة.

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