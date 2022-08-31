«مفاجآت صيف دبي» تواصل فعالياتها حتى 4 سبتمبر

المصدر: البيان

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تواصل "مفاجآت صيف دبي" فعالياتها المميزة في جميع أنحاء دبي خلال الأسبوع الأخير من الحدث الذي يختتم "الأحد" المقبل.

وتعم دبي، بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - أجواء احتفالية وفعاليات ترفيهية حية وعروض ترويجية وتخفيضات كبيرة وباقات إقامة فندقية وتجارب تذوق الطعام الفريدة إضافة إلى العديد من السحوبات وفرص الفوز بجوائز قيمة.

ومع بدء موسم العودة إلى المدارس يتيح عرض "مدهش للمنح الدراسية" في الفترة من 8 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز مثل "ابن بطوطة مول" و"سيركل مول" فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من جميع الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.

وتلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي "بطاقة ماستركارد راك بنك"ومجموعة من الشركاء الإستراتيجيين وهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا"و "السيف " ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" و مركز دبي المالي العالمي و"طيران الإمارات "و "إينوك،" واتصالات"و"لا مي" وماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ونخيل مول "ابن بطوطة مول وذي بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2 " و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".

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