10 % نمواً في أعمال "دي إكس بي لايف" وتتوسّع في أسواق الخليج

المصدر: دبي ـ البيان

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واصلت دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النموّ في حجم أعمالها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، محققةً زيادةً بنحو 10 %، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2019، (قبل جائحة كورونا)، كما حققت الأنشطة المرتبطة بالفعاليات التي نظّمتها وقدّمت إليها خدماتها عوائد مرتفعة، خاصة مع النجاح الكبير الذي صاحب جميع الفعاليات التي أقيمت خلال تلك الفترة في مركز دبي التجاري العالمي، واجتذبت مئات الآلاف من رجال الأعمال من خارج الدولة وداخلها؛ وقد امتدّ الأثر الإيجابي لهذه الفعاليات إلى قطاعات السياحة والطيران والفنادق والأسواق التجارية بصورة واضحة، مع عودة حركة السفر والسياحة والتجارة للازدهار مجدداً.

260 فعالية

قدّمت دي إكس بي لايف خدماتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو لأكثر من 450 مشروعاً، قامت بتشييدها بالكامل أو بشكل جزئي، وبلغ عدد الفعاليات التي قدّمت إليها خدماتها 260 فعالية، منها 43 معرضاً، بما في ذلك معرض جلفود، والصحة العربي، وميد لاب، ودبي العالمي للقوارب، ودبي للمجوهرات، وإنترسيك وغيرها؛ وتضمّنت تلك الفترة تنظيم 6 مؤتمرات، منها مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية؛ ومؤتمر دبي الصحي، وقمَّة المعرفة، كما نفّذت عدداً من الفعاليات المهمّة مثل معرض كاستم شو الإمارات، ومهرجان دبي للكوميديا، وغيره من الفعاليات.

وشهدت هذه الفترة كذلك إقامة 36 حفل زفاف، و5 حفلات تخرّج، منها حفل الجامعة الكندية الذي أقيم في قاعة الوصل بموقع إكسبو، وحفل جامعة زايد، وهذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الإنتاج المتكاملة لسلسلة من 12 حفلة موسيقية وغنائية خلال إقامة معرض إكسبو، منها حفل بوليود الأشهر "دابانج" الذي حضره نحو 3,500 شخص، وحفل النجم الباكستاني راحات علي خان، و"دي جي كوفي" و"كي بوب"، كما قامت بتشييد مجموعة من المهرجانات والفعاليات الرياضية والخاصة، وعروض الأزياء داخل وخارج الإمارات. وكان حفل المطربة بلقيس والنجم ماجد المهندس من بين الحفلات التي نفّذتها دي إكس بي لايف مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن سلسلة من 10 حفلات بدأ تقديمها أسبوعياً مع بداية النصف الثاني من العام الحالي.

منصات العرض

وصل عدد أجنحة العرض التي تم تصميمها وتشييدها خلال هذه الفترة أكثر من 90 منصّة عرض، بمساحة إجمالية تزيد على 200,000 قدم مربع منها 25 في معرض جلفود، و10 في معرض سوق السفر العربي، و9 في معرض دبي العالمي للقوارب، و3 في معرض الصحة العربي، ومثلها في معرض انترسيك، وكانت دي إكس بي لايف المقاول الرئيسي لأربعة معارض كبرى، بما في ذلك معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا؛ وكان شهر يناير أكثر الأشهر الستة نشاطاً في إقامة الفعاليات، وتشييد منصّات وأجنحة العرض بعدد 159 فعالية، يليه شهر مارس بـ103 فعاليات، ثم شهر فبراير بعدد 92 فعالية.

تعزيز صناعة الفعاليات

وبهذه المناسبة قال خالد الحمّادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: "تواصل دي إكس بي لايف من خلال نجاحها في تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة، تعزيز مكانة دبي في صناعة الفعاليات، وخلق الفرص التجارية، وزيادة التعاون بين الخبراء والمختصين في مختلف المجالات؛ ويُعدّ الحضور الكبير لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم لفعالياتنا شهادة ثقة واعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه دبي في زيادة حركة التجارة العالمية"، وأضاف: "نحن نمتلك قدرات وإمكانات هائلة لإقامة جميع أنواع الفعاليات، ونستحوذ على حصة كبيرة في سوق بناء منصّات العرض في الإمارات، ونتطلّع إلى توسيع حصتنا داخل الدولة وفي منطقة الخليج، خاصة في السوق السعودي الذي نتمتّع فيه بعلاقات قوية مع عدد من الهيئات والدوائر الحكومية، والشركات العالمية".

نجاح معرض عالم القهوة

شهد شهر يناير تنظيم الدورة الأولى لمعرض "عالم القهوة "وورلد أوف كوفي" التي تقام خارج الولايات المتحدة وأوروبا؛ وتزامنت هذه الدورة التي حققّت نجاحًا كبيرًا، مع إقامة معرض إكسبو 2020 دبي، وكانت دي إكس بي لايف مسؤولة بالكامل عن إدارة المعرض وتنظيمه وبناء أجنحة عرضه، وجميع الفعاليات المرتبطه به؛ كما كان مهرجان الشارقة القرائي للطفل واحدًا من أبرز الفعاليات الجماهيرية التي شاركت في إقامتها خلال شهر مايو، حيث قامت بتصميم وتنفيذ أكثر من 23,000 قدم مربع من مساحته، بما في ذلك قاعة الجاليري الرئيسية التي شهدت حفل توزيع الجوائز التي تنافس فيها 296 عملًا فنيًا من 48 دولة عربية وأجنبية، وهذا بالإضافة إلى تصميمها وتنفيذها 10 من أكثر ورش العمل ابتكارًا وجذبًا للجمهور؛ وشهد النصف الأول من العام تصميم وتنفيذ عددًا من الفعاليات الطويلة، بما في ذلك خيمة المجلس الرمضاني لمركز دبي التجاري العالمي، وعالم دبي للرياضة الذي يمتد من أول أبريل إلى 21 سبتمبر.

جائزة أفضل فعالية

شهدت الأشهر الستة الأولى من العام إقامة 4 فعاليات مجتمعية، منها فعالية حصن الاتحاد 8 خلال شهر مارس في موقع إكسبو دبي، وتزامنت مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات، واجتذبت أكثر من 35 ألف شخص؛ واستحقت دي إكس بي لايف الفوز بجائزة أفضل فعالية مجتمعية في حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2022، وذلك عن أربعة فعاليات أقامتها على ساحل الماريا في أبوظبي عام 2021، وشملت الاحتفال باليوم الوطني ومهرجان الشتاء، ومهرجان الخريف هاليوين، وحفل ليلة رأس السنة.

شهرة واسعة

نجحت دي إكس بي لايف، في أن تُؤسس لنفسها شهرةً واسعةً في صناعة الفعاليات في دولة الإمارات، بفضل فرق العمل المتخصصّة والفنيّين والمبدعين العاملين فيها، ممن يملكون خبرات كبيرة وإمكانات عالية لتقديم أرقى مستويات الفعاليات العالمية؛ وقد امتد نشاطها إلى خارج الدولة أيضًا، حيث قامت بتصميم وتشييد مجموعة من أجنحة العرض المبتكرة في عدد من دول العالم، بما في ذلك بريطانيا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا ومصر والسعودية وقطر وجنوب أفريقيا، وعدد آخر من دول العالم.

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