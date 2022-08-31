ستونكس تقدم للمنطقة خبرات التداول الفعلية عبر «فوريكس العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجموعة ستونكس، المُختصة في التجارة العالمية ومقرها الإقليمي دبي، أنه بينما يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من آثار ما بعد الجائحة، أصبحت الأسواق المالية أكثر تقلباً من أي وقت مضى، وأصبح التخمين شائعاً في هذه المرحلة.

وقالت المجموعة إن شركة «فوريكس العالمية» Forex.com التابعة لها توفر للمتداولين المستقلين التكنولوجيا والأدوات التي يحتاجون إليها للاتصال بالأسواق العالمية، حيث يحتاج المستثمرون لمرجع مستقر وموثوق يقودهم إلى بر الأمان وسط كل هذه الفوضى، ليتيح لهم فرص استثمار موثوقة وآمنة على المدى القصير والطويل.

وأكدت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس، «تتواجد Forex.com في المنطقة منذ فترة، حيث تقدم لعملائنا الكرام خدمات على مستوى عالٍ من الخبرة والاحتراف. ومن خلال الاستحواذ من قبل مجموعة ستونكس، أمامنا فرصة فريدة لنضيف المزيد إلى إرثنا وخدماتنا، لنجمع بين الدعم المحلي والقوة العالمية والبنية التحتية المتفردة».

«لدينا خطط استثمار طويلة الأجل للمنطقة، وهدفنا تقديم أدوات وخدمات مُخصصة لعملائنا هنا، وسنبدأ بتقديم أحدث منتجاتنا - الأسهم الممتدة لساعات - والتي تُمكن متداولي الأسهم في المنطقة من الوصول إلى الأسهم الأمريكية الأكثر شعبية خارج ساعات السوق».

ومع اقتراب حلول العام 2023، يتوقع الخبراء تباطؤ الاقتصاد العالمي، في ظل تلاشي التعافي بعد جائحة كوفيد وتغيرات المشهد السياسي.

بعد النمو الذي شهده العام الماضي بنسبة 6.1٪، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في 2022 إلى 3.2٪، وأن يرتفع إنتاج 2023 بنسبة 2.9٪ فقط، على افتراض أننا نتجنب الركود العالمي.

وقالت ريتو سينغ أدى التعافي المستمر من آثار جائحة كوفيد إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما قاد إلى مزيد من عدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون أداء المنطقة أفضل من الاقتصاد العالمي الأوسع، فمن المرجح أن يكون للتغيّرات في أسعار الوقود والغذاء تأثير ملحوظ. يحتاج المستثمرون العالميون إلى التفكير في كيفية تأثير سلاسل العرض والطلب على التجارة في جميع أنحاء العالم، وهذا بالضبط ما يقدمه خبراء Forex.com برؤيتهم التحليلية.

وتعد «فوريكس العالمية» جزءاً من مجموعة ستونكس، ومنذ العام 2001، أنشأت «فوريكس العالمية» العديد من المنصات والخدمات والتقنيات الحائزة على جوائز والتي تم استخدمها من قبل أكثر من 500,000 متداول حول العالم، وتُوفر لعملاء التجزئة وصولاً سهلاً لأكثر من 9500 سوق على مستوى العالم، حيث تقدم تقنية تداول متطورة تشمل المنصات والأدوات والتنفيذ. ومع وجود فريق ومكتب متخصص في الإمارات العربية المتحدة، وتوافر خدمات استشارية مخصصة لأصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن «فوريكس العالمية» تُعد علامة تجارية عالية التنظيم، مع خدمات تنظمها سبع كيانات قانونية على مستوى العالم.

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