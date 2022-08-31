«جونيبر نتوركس» تسهّل تبنّي الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جونيبر نتوركس»، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إضفاء تطورات جديدة تتعلق بتقديم الشبكات كخدمة (NaaS) على منصتها المتفوقة الخاصة بتطبيق الذكاء الاصطناعي على عمليات تقنية المعلومات، والتي تسهّل عمليات التوظيف والإدارة لخدمات الشبكات الواسعة النطاق المعرفة برمجيًا السلكية واللاسلكية وتشغيلها من خلال شركاء جونيبر نتوركس من مقدمي الخدمات المُدارة والموزعين.

وتتيح محفظة جونيبر نتوركس من الحلول المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركاء الشركة مزيدًا من المرونة والرشاقة والقدرة على التبصّر، وذلك من خلال الجمع بين قدرات المنصة التي تُعد الأفضل في فئتها، مثل سحابة الخدمات الدقيقة والواجهات البرمجية المفتوحة ومنصة Mist AI من جهة، والقدرات الجديدة في مجال «تقديم الشبكات كخدمة» من الجهة الأخرى، لتيسير شراء الخدمات السحابية وإدارة تراخيص الاشتراك السحابي وضمان أفضل تجربة للمستخدم على امتداد مختلف المواقع.

وقال غوردون ماكينتوش نائب رئيس المجموعة للقنوات العالمية والمبيعات الافتراضية في جونيبر نتوركس، إن جونيبر تمتلك قدرات فريدة على الجمع بين المرونة والرشاقة والتوسّع في البيئات السحابية مع قدرات الأتمتة والبصيرة المتعمقة، ما جعل محفظة الحلول المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي محفظة مثالية لشركائنا، وأضاف: «لعب شركاؤنا من مقدمي الخدمات المُدارة والموزعين دورًا حيويًا في النمو الهائل الذي شهدناه حتى الآن. وتتسم قدراتنا الجديدة في مجال تقديم الشبكات كخدمة بإمكانيات تسريع هذا الزخم وزيادة حصتنا السوقية، سواء من ناحية مبيعاتنا المباشرة أو عبر منظومة شركائنا، وذلك بتسهيل حصول هؤلاء الشركاء على خدمات الشبكات الكاملة وإدارتها عبر منصة Mist السحابية من جونيبر».

وتُقدّم حلول جونيبر نتوركس الخاصة بالشبكات السلكية واللاسلكية وحلول الأمن والشبكات الواسعة المعرفة برمجيًا، بشكل فريد وبطريقة استباقية، رؤى متعمّقة واستباقية وقدرات أتمتة على امتداد مجموعة الشبكات الكاملة، وذلك بدعم من الجيل السادس من منصة MIST السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة الحديثة الخاصة بالخدمات الدقيقة. وتضمن تحديد مستويات الخدمة، والتي تتسم بقدرات الرؤية العميقة والاستباقية لكل من المستخدمين والتطبيقات والمشغلين مما تمنح المستخدمين والمشغلين بأفضل تجربة استخدام وتشغيل شاملة. وتتسم منصة MIST بقابليتها التامة للبرمجة مع واجهات التطبيقات البرمجية المفتوحة، ما يضمن التكامل السلس مع الأنظمة القائمة في كل من مراكز إدارة عمليات الشبكات ومراكز إدارة الأنظمة الأمنية. كذلك، تدمج جونيبر مزايا الأمن دمجًا كاملًا في منظومة الشبكات عبر توسعة قدرات الرؤية المتعمقة ومعلومات عن التهديدات وتنفيذ سياسات الأمان وإيصالها إلى جميع نقاط الاتصال.

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