طيران الإمارات و«يونايتد» الأمريكية من المنافسة إلى الشراكة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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تتجه «طيران الإمارات» و«يونايتد إيرلاينز الأمريكية» إلى الشراكة بعد سنوات من المنافسة الشرسة في السوق الأمريكية.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات: «يمكننا أن نؤكد أن طيران الإمارات ويونايتد ستصدران إعلانًا مشتركًا في 14 سبتمبر في حدث يشارك فيه كل من رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك ورئيس الشركة الأمريكية سكوت كيربي». ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتسير طيران الإمارات حالياً 95 رحلة أسبوعية إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة. وقبل جائحة كورونا كان عدد الرحلات الأسبوعية للناقلة أكثر من 100 رحلة.

يذكر أن الشركتين خاضتا منافسة شرسة طوال أكثر من عقد على خلفية ادعاءات ما كان يعرف بتحالف ثلاث شركات طيران أمريكية (دلتا ــ أميركان إيرلاينز ــ يونايتد) بحصول طيران الإمارات على دعم حكومي، وهو ما تم تفنيده من طيران الإمارات ومن جهات مالية غربية وأمريكية بما فيها الحكومة الأمريكية.

وفي يونيو 2018 انتهت حملة التضليل ضد طيران الإمارات بالفشل، وعززت الصورة الناصعة لطيران الإمارات خاصة من خلال التأكيد على شفافية تقاريرها المالية منذ عدة سنوات.

وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد المفاوضات التي عقدت بين وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة دولة الإمارات وصدر في نهايتها «محضر تفاوض» ورسالة ملحقة جرت مناقشة كل منهما خارج إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة.

ورغم تركيز الشركات الثلاث على حرمان طيران الإمارات من بعض امتيازات العمل على الخطوط الأمريكية، إلا أن مصلحة المستهلك الأمريكي وليس مصالحها الخاصة، هي التي حددت مسار التفاوض الذي خلص إلى تثبيت كافة حقوق طيران الإمارات التي حددتها اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة، وأعرب المحضر عن تمنيات مخلصة باستمرار المزايا التي تمخضت عنها الاتفاقية.

وادعت الشركات الأمريكية الثلاث خلال حملتها أن اتفاقية الأجواء المفتوحة والمساعدات الحكومية التي تحصل عليها شركة طيران الإمارات، تلحق الضرر بالوظائف في قطاع الطيران الأمريكي، إلا أن الواقع كشف أن تلك الادعاءات ليست سوى افتراءات. وخلصت إدارة الرئيس الأمريكي في حينها دونالد ترامب إلى أن طيران الإمارات تتمتع بالشفافية المالية.

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