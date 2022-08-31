«دبي للسلع» يختار 15 شركة ببرنامجه لتسريع التأثير البيئي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن اختيار 15 شركة للمشاركة في برنامجه المعني بتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي في دبي، والذي يقيمه بالتعاون مع مؤسسة «سي 3». ويُعد هذا البرنامج التدريبي الشامل الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويدعم بشكل محوري نمو الشركات ذات التأثير الإيجابي التي تلتزم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وخلال فعالية افتراضية، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة البرنامج الذي يقدّمه بالتعاون مع «سي 3»، وهي شركة مؤثرة مجتمعياً مقرها في دولة الإمارات وتضطلع بدور محوري في تمكين المؤثرين من روّاد الأعمال والشركات في المنطقة من خلال إطلاق العنان لإمكانات نموها والارتقاء بتأثيرها الإيجابي على المجتمع إلى أعلى المستويات.

وينضوي هذا البرنامج تحت مظلّة الإستراتيجية البيئية والمجتمعية والحوكمة الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة، ويعكس التزام المركز بتخصيص 0.5% من أرباحه السنوية لمبادرات التأثير الاجتماعي. وإلى جانب باقة المبادرات التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية عبر مجتمع أعماله، يقدم المركز حالياً خصماً يصل إلى 30% على التراخيص لأي شركة تصبح عضواً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يُعد مركز دبي للسلع المتعددة واحداً من المناطق التجارية الرائدة على مستوى العالم، واليوم موطناً لأكثر من 21000 شركة، ويحظى بمكانة مرموقة تؤهله لدعم البرامج البيئية والمجتمعية والحوكمة في المنطقة. لدينا الآن الفرصة لتحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين المجتمعي والبيئي من خلال تفعيل دور مجتمع الأعمال لدينا في هذا المجال».

وانضمت 15 شركة مؤثرة إيجابياً إلى مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة المتنامي الذي يضم أكثر من 21.000 شركة، واستفادة الشركات المنضمّة حديثاً من وفورات كبيرة في تكاليف التأسيس من خلال تقديم خصم بنسبة 70% على رسوم الترخيص والمساحات المكتبية المرنة لمدة عامين.

وتنتمي الشركات المنضمة حديثاً إلى المركز إلى أسواق عالمية مختلفة، بما في ذلك كولومبيا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والهند وباكستان ومصر، وتغطي قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى مجالات التوظيف وتدريب الموظفين.

وقالت ميديا نوسنتيني، مؤسسة شركة «سي 3»: «نتطلع إلى العمل مع رواد الأعمال المُلهمين الذين أسسوا هذه الشركات وأخذوا على عاتقهم مواجهة التحديات العالمية، ودعمهم في توسيع نطاق تأثيرهم الإيجابي والفاعل عبر دولة الإمارات والمنطقة ككل. ستساعد شبكتنا من الخبراء والمدرّبين والمستثمرين هذه الشركات على استكشاف آفاق فرص جديدة وتنمية شركاتهم التي تركز على التأثير بشكل مستدام. تشكل الشركات التي نجحت بالانضمام إلى البرنامج إضافة مميزة إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 200 شركة ناشئة، والتي استفادت بدورها من برامجنا، وأكثر من 2500 رائد أعمال يمكن الاستفادة من مجال أعمالهم وخبراتهم».

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