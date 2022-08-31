«أبوظبي للتوزيع» تختتم برنامج «تمكين الشباب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أمس، اختتام النسخة الأولى من برنامج «تمكين الشباب» الرائد، الذي أطلقته الشركة لمنح الطلاب الإماراتيين فرصة استكشاف قطاع المرافق في الإمارات، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على المهام الأساسية التي تضطلع بها شركة أبوظبي للتوزيع.

وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: «يتطلب التطور العالمي المتزايد لاعتماد نهج الاقتصاد الرقمي سريع التغير، تطوير مهارات مخصصة على نحو استثنائي لضمان ريادة الشركات ونجاح الموظفين في تحقيق أهدافهم المهنية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة. واستطعنا بفضل إطلاق برنامج تمكين الشباب، منح الفرصة لطلاب الإمارات من التعرف بشكل مثالي على قطاع المرافق، عبر تنظيم الزيارات الميدانية وتوفير الورش التدريبية والأنشطة».

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