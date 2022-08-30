طيران الإمارات و"يونايتد" الأمريكية من المنافسة إلى الشراكة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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تتجه طيران الإمارات ويونايتد إيرلاينز الامريكية الى الشراكة بعد سنوات من المنافسة الشرسة في السوق الامريكية.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات: "يمكننا أن نؤكد أن طيران الإمارات ويونايتد ستصدران إعلانًا مشتركًا في 14 سبتمبر في حدث يشارك فيه كل من رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك والرئيس التنفيذي للشركة الامريكية سكوت كيربي". ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة إن الناقلتين ستعلنان عن اتفاقية للرمز المشترك. وأرسلت يونايتد دعوة للصحفيين لحضور "حدث خاص" في 14 سبتمبر بعنوان "تعال معنا" مع سكوت كيربي وتيم كلارك في واشنطن.

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