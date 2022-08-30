الزينة والتصاميم تعكس احتفالات مفاجآت صيف دبي باليوبيل الفضي

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل دبي هذا العام باليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، وسط أجواء مبهجة وتصاميم إضاءة أخاذة في جميع أنحاء المدينة. ومع اقتراب الحدث الصيفي من اختتام فعالياته في 4 سبتمبر المقبل، لا يزال هناك وقت لسكان وزوار دبي الاستمتاع بتلك الأجواء الممتعة وسط تصاميم ديكور متنوعة ومبدعة تجتذب المتسوقين في جميع مولات دبي ومراكزها التجارية. ومن أبرز ما يلفت الأنظار كشك التصوير (Cooler than Ever) في دبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، والمجسمات الفنية المبهجة، وديكور الكوخ الكبير في مركز دبي المالي العالمي، وأيضاً الزينة عند مدخل المول في سيتي ووك، ولاست إكزت الخوانيج ووك، ذلك بالإضافة إلى شخصيتي دبي الأيقونيتين مدهش ودانة في أنحاء المدينة.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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