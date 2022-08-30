«مايرو إنترناشيونال» يعزز الأتمتة بقطاع الإنشاءات ويحصد جائزة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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فاز الروبوت «مايرو إنترناشيونال» بجائزة أفضل منتج بقطاع الإنشاءات خلال 2022، وذلك كونه أول جهاز طلاء في العالم متنقل وذكي ويساهم في سد الفجوة في هذا المجال الحيوي عبر إحداث تغيير تقني متطور. وجاء التكريم من قبل الدائرة المستديرة للمستثمرين في أبراهيمك بزنس سيركل بدبي.

أقيم حفل الجوائز في فندق فيرمونت ذا بالم، وتم تكريم عدد من القادة وأصحاب الإنجازات وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التكنولوجيا المبتكرة الذين حققوا إنجازات ملحوظة في مختلف القطاعات. وقد تم الاحتفاء بـ MYRO لنهجها الثوري في إدخال الروبوتات لعالم الإنشاءات، مما يثبت دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة.

ومنذ ظهوره في معرض جيتكس 2021، أثبت «مايرو» وهو أول روبوت للطلاء الذكي في العالم وجوده في مواقع متعددة من خلال العمل مع شركات معروفة مثل إعمار وجهاز أبوظبي للاستثمار وأليك وجوتون ولارسن آند توربو وغيرها.

وبالإضافة إلى أهدافه في زيادة الإنتاجية وتقليص المدة الزمنية للعمليات الإنشائية وتخفيض استهلاك الطلاء (لأكثر من 30%) وتقديم جودة متناسقة يعتبر الروبوت «مايرو» سهل الاستخدام، حيث يمكن التحكم به بواسطة أي جهاز يعمل بنظام آي أو أس أو أندرويد. كما يتميز بالفعالية من حيث التكلفة، وبأنه آمن للغاية وأسرع 10 مرات من العمل اليدوي بمعدل دقة 98٪، كما أنه مصمم للعمل 24 ساعة.

وقال راؤول سيلفا، الرئيس التنفيذي في موجاي جلوبال هولدينج ليمتد «: نحن ممتنون جداً لأعضاء» أبراهيمك بزنس سيركل«على تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة وفهم الدور الذي يقوم به روبوت»مايرو«في قطاع الإنشاءات؛ فهو بمثابة تحول في إحدى الوظائف الرئيسية في هذا المجال، وهذا لن يساعد ذلك شركات الإنشاءات فحسب، بل سيساعد على تقدم الأتمتة في الصناعة ككل.

يُذكر أن»مايرو إنترناشيونال"، هي جزء من موجاي جلوبال هولدينج ليمتد وهي شركة استثمارية قابضة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي، وهي مؤسسة متنوعة تدفعها القيمة، وذلك بهدف الاستثمار في الشركات وتقديم المشورة لها وإدارتها لمنحها قدرة متزايدة على النمو، بالإضافة إلى رعاية فرص استثمارية جديدة. وتتضمن خبرة المؤسسة مجالات مختلفة كالتكنولوجيا، لا سيما علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتنقل والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والعقارات والأصول المالية والتكنولوجيا المالية.

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