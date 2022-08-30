4.1 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليارات درهم في ختام تعاملات اليوم، مستمدة الدعم من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والمرافق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي مستقراً عند 9970.11 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق دبي مرتفعاً 0.79% أو 27.16 نقطة ليغلق عند 3463.59 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ 16.8 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «أبوظبي التجاري» 1.63% و«الياه سات» 1.11% و«بروج» 0.9% و«طاقة» 0.79% و«مليتبلاي» 0.46% و«الدار العقارية» 0.2% و«موانئ أبوظبي» 0.2% و«ألفا ظبي» 0.17%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 302.4 مليون درهم ليغلق عند 338.8 درهماً، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 175.08 مليون درهم ليقفل عند 19.56 درهم، يليه «ملتيبلاي» بسيولة 128.5 مليون درهم.

عزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم مثل «إعمار العقارية» 2.64% مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بعد استقطابه سيولة بنحو 135.3 مليون درهم، كما صعد «إعمار للتطوير» 1.04%، و«تيكوم» 1.25% و«ديوا» 0.77% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.74% و«سوق دبي المالي» 0.55% و«دبي للاستثمار» 0.4%.

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