«أمازون» تفتتح منطقة لمراكز بياناتها في الإمارات باستثمار 20 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة «أمازون» عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط؛ «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات».

وتقدّر أمازون ويب سيرفيسز أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار (20 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.

وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط - الإمارات، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

علامة فارقة

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يشكل افتتاح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز رؤية إمارة أبوظبي وسعيها لترسيخ مكانتها كمركز رائد للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال. ونتوقع أن تسهم الإمكانات والقدرات المحسّنة التي توفرها سحابة AWS في توفير فوائد وإيجابيات متعددة الجوانب والمستويات، إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات عبر القطاعين العام والخاص، ما سيسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال وتوليد فرص اقتصادية قيّمة على مستوى الدولة».

تحسين جودة الحياة

وبدوره قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد. وتسهم البنية التحتية الرقمية الذكية في تعزيز ازدهار القطاعين الخاص والعام من خلال توفير إمكانات اقتصادية جديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة وخلق فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون عبر منظومتنا الواسعة للابتكار. ونعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم هذه الجهود من خلال العديد من الشراكات القيّمة التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي لتبقى في طليعة الثورة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم. وتشكّل منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات) إضافة قيّمة ومرحباً بها ستعزز بلا شك منظومة الابتكار في الدولة وتوفر إمكانات حيوية للجميع».

تمكين المتعاملين

ويعتبر بنك دبي الإسلامي (DIB) أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وبهذه المناسبة قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي: «لطالما ركزنا في بنك دبي الإسلامي جهودنا على مدار سنوات عديدة على تسخير التقنيات الحديثة وتوظيفها كوسيلة لتمكين المتعاملين وتوفير تجربة مصرفية شاملة تتسم بالسهولة والراحة. ونفخر اليوم بالمكانة المتميزة التي وصلنا إليها كمؤسسة مالية ذكية نجحت في مواكبة المتطلبات الرقمية وتعتبر اليوم في طليعة الابتكار والتحول، وقد مكّنتنا هذه الجهود من المساهمة بشكل فعّال في دعم توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف رؤيتها للاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كمركز مزدهر للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم. وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تحديد وصياغة استراتيجيتنا للتحول الرقمي مع تركيز واضح على تحليل كل خطوة في رحلة المتعامل والعمل على إزالة أي صعوبات أو عقبات تواجه العميل في تعاملاته المصرفية معنا. وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع نهج يتمحور حول متطلبات المتعاملين لتزويدهم بخدمات مصرفية تتسم بالراحة والسرعة والسلاسة وذلك في غضون دقائق معدودة بدلاً من الانتظار لأيام. وتماشياً مع ذلك، نرحب بإطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)، والتي نتوقع أن تسهم في تعزيز مستوى مرونتنا وقدراتنا على تسريع الابتكار وتجربة خدمات وحلول مصرفية جديدة من خلال تسخير أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة».

تسخير القدرات

وقال كاليانارامان براساد، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في أمازون ويب سيرفيسز: «تواصل أمازون ويب سيرفيسز التزامها بمساعدة العملاء في دولة الإمارات على التحول بكل ثقة نحو اعتماد التقنيات السحابية الأكثر تقدماً وضمان أعلى مستويات الأمان والتوافر والمرونة لعملياتهم وخدماتهم. ويتيح إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) إمكانية تسخير القدرات التي تتمتع بها السحابة لعدد أكبر من العملاء لدفع وتسريع عجلة الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوجهات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج التدريب على المهارات التقنية المطلوبة مستقبلاً».

شبكة شركاء

ورحبت شبكة شركاء AWS)) (AWS) Partner Network (APN) في الشرق الأوسط بافتتاح منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات). وتضم شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز(AWS) عشرات الآلاف من موردي البرمجيات المستقلين، ومتخصصي تكامل النُظم حول العالم. ويقوم الشركاء ببناء حلول وخدمات مبتكرة للحوسبة السحابية على سحابة (AWS) وتوفير الدعم للأعمال التجارية والتقنية والتسويقية، ودعم العملاء في الوصول السريع للسوق. وتعمل شبكة شركاء (AWS) على مساعدة العملاء من المؤسسات والقطاع العام في تنفيذ خطط التحول إلى سحابة AWS، ونشر التطبيقات ذات المهام الحرجة، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات المراقبة والأتمتة والإدارة لبيئات AWS لدى العملاء. وتشمل شبكة شركاء AWS في الشرق الأوسط كل من شركة «أكسنتشر» و«بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا»، وشركة «سيتروس كونسلتيج - Citrus consulting» وشركة «كلاود فور سي» و شركة «كرايون» وشركة «ديلويت» وشركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة «F5» وشركة «إنتيغرا تيكنولوجيز» وشركة «كيبلرووركس» وشركة «بالو آلتو نيتووركس» وشركة «راكسبيس» وشركة «ريدينغتون»، وشركة «ساب» وشركة»سبلنك«، وشركة»تي سي إس - TCS«وشركة»تريند مايكرو«وشركة»في إم وير«وشركة»ويبرو «وشركة»زيرو آند أون «.

27 منطقة جغرافية حول العالم



مع إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات)، تمتلك أمازون ويب سيرفيسز حالياً 87 منطقة لتوافر الخدمات في 27 منطقة جغرافية حول العالم، وتخطط لإطلاق 21 منطقة توافر جديدة و7 مواقع أخرى في كل من أستراليا وكندا والهند وإسرائيل ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا. وتتألف منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) من ثلاثة»مواقع لتوافر الخدمات" (Availability Zones)، وستنضم إلى منطقة أمازون ويب سيرفيسز الحالية في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، والتي تم إطلاقها في عام 2019.

وتتميز هذه المواقع ببعدها عن بعضها البعض إلى درجة كافية لدعم استمرارية الأعمال، ولكنها قريبة من بعضها البعض بما يكفي لتوفير زمن استجابة منخفض للتطبيقات التي تحتاج إلى مستوى عالٍ من التوافر وتستخدم مناطق متعددة لتوافر الخدمات. وتتمتع كل منطقة لتوافر الخدمات باستقلاليتها على مستوى عمليات الطاقة والتبريد والحماية المطلوبة للمعدات والأجهزة، كما أنها متصلة مع بعضها البعض عبر شبكات بديلة بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يحتاجون في عملياتهم إلى مستوى عالٍ من التوافر تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مناطق متعددة لتوافر الخدمات بما يضمن لهم تجنب أكبر قدر ممكن من الأخطاء.وستعمل منطقة مراكز البيانات الجديدة على تمكين الشركات والعملاء المحليين الذين لديهم متطلبات متعلقة باستضافة وتوطين البيانات من تخزين بياناتهم في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تزويد عملائهم بزمن استجابة منخفض في جميع أنحاء الدولة.

تقدر استثمارات أمازون ويب سيرفيسز من خلال منطقتها الجديدة لمراكز البيانات في الشرق الأوسط (الإمارات) بنحو 5 مليار دولار (20 مليار درهم إماراتي) في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

ويشمل هذا الاستثمار النفقات الرأسمالية على إنشاء مراكز البيانات، والنفقات التشغيلية المتعلقة بخدمات المرافق وتكاليفها المستمرة، إضافة إلى التكاليف المتعلقة بمشتريات السلع والخدمات من الشركات الإقليمية.

وتقدر AWS أن تساهم هذه الاستثمارات أيضاً في دعم نحو 6000 وظيفة في المتوسط سنوياً حتى عام 2036. وستكون هذه الوظائف جزءاً من سلسلة الإمداد الخاصة بعمليات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عمليات البناء وصيانة المرافق والهندسة والاتصالات وخلق فرص العمل على مستوى الاقتصاد المحلي للدولة. وتقدّر الشركة أيضاً أن يساهم إنشاء وتشغيل البنية التحتية لسحابة AWS في دولة الإمارات العربية المتحدة بإضافة أكثر من 11 مليار دولار (41 مليار درهم إماراتي) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

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