جمارك دبي تعزز مهارات الموظفين ببرنامج «القيادات الجمركية الواعدة»

المصدر: دبي -البيان

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أطلق قطاع الموارد البشرية بالدائرة برنامج «القيادات الجمركية الواعدة» وذلك بالتعاون مع معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدةInstitute of Leadership and Management, ILM و «سيتي اند جلدز» City & Guilds، وذلك في إطار حرص جمارك دبي على تعزيز المهارات القيادية.

ويضم محاور البرنامج التدريبي محاضرات وجلسات توجيهية فردية ومنصة رقمية (Axonify) للتعلم المستمر بالإضافة إلى مختبر القيادة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والذي يجمع بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد صُمم بالاعتماد على علم النفس السلوكي المتقدم، مما يغير جذرياً طريقة تدريب القيادات على مهارات جديدة.

وخلال الورشة الافتتاحية قال أحمد الحوسني مدير أول التدريب والتطوير بمركز التدريب الجمركي في جمارك دبي: تحرص الدائرة على دعم استراتيجيتها 2021-2026 والهادفة إلى الاستثمار في البشر ودعم الكفاءات المواطنة عبر تدريبهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريب عالمية معتمدة، حيث تم ربط أهداف البرنامج بالأهداف الاستراتيجية للدائرة«.

وأضاف الحوسني:»تعد الدفعة الأولى لهذا البرنامج دفعة مميزة كونها ستكون البداية من حيث التنفيذ والتطوير والتطبيق واكتساب المهارات المؤهلة للمستقبل، والتعرف على أهم محاور البرنامج الذي يشمل أدوار وسلوكيات القائد، والمهارات الشخصية، وكيفية قيادة الفريق مع التحفيز والتفويض، ليصبح لديهم القدرة على تنفيذ المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة، حيث إن مركز تطوير القيادات الجمركية وضع تطوير مهارات الموظف أساساً لأولوياته وهدفاً أساسياً لضمان تطوير جيل قيادي مؤهل للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية.

وأشار مدير أول التدريب والتطوير إلى أن الدفعة الأولى يشارك فيها 16 موظفاً وموظفة من إدارات مختلفة.

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