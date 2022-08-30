ديليفرو تنضم إلى مبادرة «دبي تبادر» للحد من استهلاك البلاستيك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ديليفرو عن انضمامها إلى مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» بهدف الحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كجزء من استراتيجيتها العالمية في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعتزم ديليفرو توزيع عبوات مياه قابلة لإعادة الاستخدام والتعبئة على سائقيها في مختلف أنحاء دبي بهدف تشجيعهم على تقليل استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتهدف «دبي تبادر»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منتصف فبراير الماضي، إلى تشجيع كل شرائح المجتمع في دبي على الحد من استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام الواحد. وتنتشر حالياً أكثر من 40 محطة تتيح للسكان تعبئة المياه في مختلف أنحاء دبي، ومن المقرر توفير 10 محطات إضافية بحلول نهاية العام الجاري. ويسهم تعزيز وصول سكان دبي إلى محطات المياه في توفير مياه الشرب النظيفة مجاناً، مما يحفزهم على استخدام عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، بالإضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة واستخدام بدائل العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

ودعماً لتحقيق أهداف الاستدامة، انضمّت ديليفرو إلى مبادرة دبي تبادر سعياً إلى تقليل استهلاك عبوات المياه المخصصة للاستخدام لمرة واحدة على مدار اليوم. وتهدف ديليفرو إلى خفض عدد تلك العبوات بواقع مليون عبوة سعة ليتر واحد على الأقل سنوياً، واستبدالها بالعبوات القابلة لإعادة التعبئة.

وتشجع ديليفرو سائقيها على إعادة تعبئة عبواتهم من المحطات الكثيرة المنتشرة في مختلف أرجاء دبي، وهي تشمل المحطات التابعة لمبادرة دبي تبادر، ومواقع ديليفرو إديشنز، ومتجر ديليفرو هوب، وشاحناتها «رو فانز»، كما تعمل ديليفرو على تشجيع العملاء والمطاعم الشريكة لها على توفير مبرّدات المياه ليتمكن السائقون من إعادة تعبئة عبواتهم عند استلام الطلبات أو تسليمها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنيس حرب المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط: «يسرّنا الإعلان عن انضمام ديليفرو إلى مبادرة دبي تبادر والمساهمة في جهود إمارة دبي لتقليل استهلاك العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام الواحد. وتلتزم ديليفرو كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية بتوفير خيارات صديقة للبيئة تشكّل مثالاً يُحتذى به للشركات الأخرى. ويسهم توزيع عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام على سائقينا في تشجيعهم على إعادة تعبئة عبواتهم من المحطات الكثيرة المنتشرة في دبي، مما يؤدي إلى توفير مليون عبوة سنوياً. ونعتزم مواصلة دعم المبادرة لتمكين المجتمعات من تقليل النفايات في المستقبل».

وحرصت ديليفرو على استبدال عبوات المياه الجاهزة بمبرّدات المياه في مقرّها في دولة الإمارات، مما شجع معظم موظفيها على استخدام العبوات القابلة لإعادة الاستخدام. وتنسجم مبادرة دبي تبادر مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 والتزام الإمارة بدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتعتزم ديليفرو مواصلة إطلاق مبادرات جديدة كجزء من استراتيجيتها في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومن ضمنها التشجيع على استخدام عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز