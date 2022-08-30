اينوك: ضرورة تمكين المواهب من مواطنات الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت مجموعة اينوك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية عبر حدث أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستفيال سيتي يوم الإثنين 29 أغسطس 2022، وحضره سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعفراء بخيت بن هندي، وشذى سعيد النقبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب الدكتورة حنان السويدي، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ورئيس فريق الفحوصات والتطعيمات في مركز التحكم والسيطرة لكوفيد 19.

يأتي هذا الحدث تماشياً مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «واقع ملهم... مستقبل مستدام»، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات ومساهمات المرأة الإماراتية في إرساء معالم غدٍ أفضل وأكثر استدامة.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة تمكين المرأة، ولهذا نحرص على تقدير السيدات الاستثنائيات ودورهن الجوهري الذي يسهمن به في مجتمعنا. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرامية إلى الارتقاء بدور المرأة وتوفير كل دعم ممكن لها، نؤكّد في اينوك التزامنا بتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المواهب من مواطنات الدولة واللاتي يعملنّ معنا جنباً إلى جنب في رسم معالم مستقبل قطاع الطاقة، ونحن ماضون قدماً في تزويدهنّ بفرص متكافئة تضمن لهن مسيرة حافلة بالنمو والتطور. نفخر بالعمل إلى جانب كوادرنا الإماراتية الموهوبة ونقدّر لهن جهودهن الحثيثة ومساهماتهن الجليلة طوال مسيرة مجموعتنا».

يذكر أن مجموعة اينوك كانت قد أطلقت العديد من المبادرات لدعم الموظفات لديها، إذ أسست في عام 2015 اللجنة النسائية برئاسة شيخة سلطان الحداد، بهدف تمكين المرأة داخل المجموعة وتشجيعها على المساهمة بدورها عبر مختلف المنصات الداخلية والخارجية التابعة لـلمجموعة.

وفي عام 2018، أطلقت اينوك النسخة الأولى من «جائزة المرأة في الطاقة»، تكريماً للإنجازات التاريخية البارزة التي حققتها النساء وما يظهرنه من روح قيادية استثنائية وتحفيز دائم للتغيير الإيجابي لمواصلة الزخم.

وتدير المجموعة أيضاً سلسلة من البرامج والمبادرات الوطنية والدولية في التدريب وتنمية المهارات، مخصصة للمرأة الإماراتية، بهدف رعاية القيادات النسائية في قطاع الطاقة، بما يشمل برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي» الذي استمر لمدة أربعة أسابيع في «كلية آل مكتوم للتعليم العالي» بمدينة دندي.

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